“Criminal Minds” pondrá fin a su historia con su temporada 20 el año que viene

Una de las series de televisión más populares de los últimos años es “Criminal Minds”, la cual se estrenó en 2005 y su historia se ha desarrollado durante 19 temporadas. Contrario a otras series longevas de la televisión, “Criminal Minds” tuvo una larga pausa antes de continuar para sus últimas temporadas.

Las primeras 15 temporadas de “Criminal Minds” se estrenaron entre el 2005 y 2020, pero en 2022 Paramount anunció que recuperaba la serie policial para su plataforma streaming y durante los últimos años estrenaron cuatro temporadas más.

Erica Messer, showrunner y productora ejecutiva de la serie, compartió detalles sobre la temporada 20 y cómo significará el fin de la historia. Según “Variety”, Messer declaró: “Al llegar repentinamente al final de este capítulo, me siento profundamente agradecida con nuestro extraordinario elenco, guionistas, directores y equipo, quienes han puesto todo su corazón en esta serie, y con los increíbles fans de todo el mundo cuya lealtad inquebrantable ha mantenido a ‘Criminal Minds’ al aire durante dos décadas. Esperamos compartir la temporada 20 con todos y celebrar el legado de esta serie tan especial que hemos construido juntos”.

Aunque el estreno de la temporada 20 está preparado para el 2027, aún no se ha anunciado cuál será la fecha exacta del estreno.

Las nuevas temporadas que se han estado estrenando en Paramount+ cuentan con el elenco original: Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler y el recién llegado RJ Hatanaka, con el regreso de Adam Rodriguez y Paget Brewster.

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