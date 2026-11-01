El Real Madrid vence 0-3 al Racing con golazo de Diomande

El Real Madrid confirmó su gran momento de forma tras imponerse con claridad por 0-3 al Racing de Santander en El Sardinero, retirando el invicto como local al conjunto cantabro. Tras la victoria previa en el Clásico, el equipo blanco desplegó un fútbol dominante que encarriló rápidamente en la primera mitad.

La polémica apareció a los diez minutos de juego, cuando el colegiado José Luis Munuera señaló un penalti por derribo de Prati sobre Kylian Mbappé, el cual fue ejecutado con potencia por el delantero francés para abrir el marcador. Tras el gol inicial, la escuadra verdiblanca intentó dar un paso adelante, pero el conjunto madridista castigó los espacios a la espalda: Arda Güler filtró un pase preciso para Jude Bellingham, quien gambeteó al guardameta Agirrezabala antes de anotar el 0-2 a puerta vacía.

La situación empeoró para los locales con la lesión de su capitán Álvaro Mantilla en la rodilla y el posterior golazo de Ousmane Diomande, que empalmó un rechace desde fuera del área antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Racing buscó meterse en el encuentro e incluso se señaló una pena máxima a su favor por mano de Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro rectificó su decisión al constatar que el balón venía rebotado del propio pie del centrocampista galo.

Con el marcador sentenciado, el Real Madrid gestionó sin sobresaltos la ventaja hasta el pitido final para certificar tres puntos clave en la carrera por LaLiga.

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