La disputa por la Fiscalía de Nueva York se transforma en un pulso contra Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido por mucho tiempo una de las principales antagonistas del presidente Donald Trump, demandando al gobierno republicano más de 80 veces desde que asumió el cargo en 2018, convirtiéndose en un blanco habitual de su ira en las redes sociales y en los mítines del mandatario.

Actualmente, James ha convertido sus enfrentamientos con Trump en una parte en la que enfocarse en su campaña para ganar otros cuatro años en el cargo.

“Mientras viajo por todo el estado de Nueva York e incluso por el país, la gente me agradece que defienda los intereses de los neoyorquinos”, expresó James en una entrevista con el medio Gothamist. “Me agradecen que reconozca que nadie está por encima de la ley y que no nos doblegamos ante los reyes”.

Pero si la fiscal quiere ganar este próximo martes, tendrá que superar el desafío de la republicana Saritha Komatireddy, una exfiscal federal que acusó a James de estar “obsesionada con la política nacional” y de politizar un cargo que debería permanecer apolítico.

James, quien también fue defensora pública de la ciudad y previamente se desempeñó como concejal de la ciudad de Brooklyn, ascendió por primera vez al cargo de fiscal general a mediados del primer mandato de Trump en 2018.

Desde entonces, se ha vuelto una espina clavada en el costado legal del mandatario.

Sus demandas contra el gobierno republicano —por lo general encabezando una coalición de fiscales generales demócratas de otros estados— se han enfocado en las acciones del primer ejecutivo en todo tipo de temas, desde la aplicación de las leyes de inmigración hasta la financiación de Medicaid y las subvenciones para vivienda.

Asimismo, ha puesto en el punto de mira a los negocios del magnate neoyorquino que determinó que esta había participado en un plan para inflar el costo de sus propiedades inmobiliarias con el fin de obtener mejores tipos de interés en los préstamos.

Pero la condena por fraude resultó ser ambivalente para la fiscal. En un principio, conllevaba una multa de $500 millones de dólares, que un tribunal de apelaciones de segunda instancia anuló por completo. Dicho caso está pendiente en el tribunal de apelaciones, la máxima instancia judicial de Nueva York.

Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) trató de procesar a James por presunto fraude hipotecario en una vivienda ocupada por un familiar en Virginia. Una corte desestimó la acusación.

La fiscal aseguró que sus enfrentamientos legales con el mandatario republicano demuestran su disposición a enfrentarse a personas con gran poder cuando sus intereses chocan con los de los neoyorquinos. Agregó que los electores han respondido de forma favorable a sus batallas legales con Trump.

En tanto, Komatireddy ha tratado de centrar su campaña en James, no en la del presidente.

La republicana declaró que votó por Trump, pero recalcó que laboró en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York bajo tres presidentes: Barack Obama, Trump y Joe Biden. Asimismo, fue jefa de gabinete de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la administración Biden.

“Siempre he protegido a Nueva York y a los estadounidenses trabajando con demócratas y republicanos, y para demócratas y republicanos”, manifestó Komatireddy en una entrevista con Gothamist. “No tengo ningún problema en hacerlo. No todo tiene que ser partidista”.

Komatireddy señaló que reorganizaría la oficina del fiscal general para que enfoquen más en el crimen y el fraude, dos áreas en las que, de acuerdo con ella, James ha tenido deficiencias.

“Se trata simplemente de tener un gobierno competente”, expresó. “La gente está cansada de que los funcionarios electos usen su cargo para su propio beneficio personal en lugar del beneficio de los neoyorquinos, y yo estoy aquí para mejorar la vida de todos los neoyorquinos”.

La candidata republicana experimentó un incremento en su recaudación de fondos después de su único debate con James a inicios de octubre, cuando las críticas agresivas y directas de Komatireddy hacia James generaron clips de videos que circularon por internet. Los videos recibieron más difusión gracias al presidente, quien aplaudió la actuación de la candidata en su plataforma Truth Social, pero sin nombrarla.

En los 11 días posteriores al debate, Komitareddy recaudó cerca de $500,000 dólares, sin contar los fondos públicos de contrapartida. En los tres meses previos, había recaudado cerca de $700,000 dólares, de acuerdo con los registros estatales de divulgación.

“Estaba caminando por la calle en el desfile del Día de Colón de la ciudad de Nueva York y la gente me extendía la mano para saludarme, gritándome: ‘¡Hiciste un gran trabajo! ¡Voy a votar por ti!'”, dijo Komatireddy. “Alguien se me acercó y me preguntó: ‘¿Puedo donar a tu campaña?'”.

Por su lado, James asegura que el enfoque de su rival en la delincuencia callejera demuestra una incomprensión fundamental del trabajo.

La Fiscalía General se ha enfocado tradicionalmente en asuntos civiles, no en delitos locales. Bajo el liderazgo de James, esto ha incluido la obtención de acuerdos económicos con fabricantes y distribuidores de opioides por su papel en la crisis, así como con Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, para resolver las demandas que argumentaban que habían creado de forma intencional adicción en menores a las plataformas de redes sociales.

Aparte, los fiscales de distrito locales generalmente se encargan de procesar crímenes como agresión, robo y tráfico de drogas.

“Si le interesa ser fiscal de distrito, le recomendaría que elija a un fiscal de distrito —hay 62— y se presente como candidato contra ellos”, dijo James.

Varios especialistas legales se muestran escépticos ante la propuesta de la republicana de usar la oficina del fiscal general para procesar también delitos callejeros.

“Para ejercer ese tipo de labor policial y ese tipo de enjuiciamiento, se necesita conocimiento y experiencia local”, aseveró Steven Wasserman, abogado penalista con larga trayectoria e imparte clases en el John Jay College of Criminal Justice. “No es una buena idea”.

El director del programa del Centro de Derecho de la Ciudad y el Estado de Nueva York de la Facultad de Derecho de Nueva York, Ben Max, expresó que Komatireddy tendría cierto margen de maniobra para cumplir su promesa de campaña si resultaba elegida.

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