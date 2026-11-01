Participación histórica del voto anticipado en EE.UU. supera los 51 millones de votos de las elecciones de 2022

Más de 51 millones de estadounidenses ya votaron en las elecciones de medio mandato, según el rastreador de votos anticipados del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, superando así los niveles de las elecciones de 2022.

Según los datos recopilados por el laboratorio, más de la mitad de estas votaciones —28,133,515 papeletas— se han realizado de manera presencial en los centros habilitados, mientras que el resto corresponde a papeletas devueltas por correo postal.

Se han solicitado aproximadamente cuarenta millones de votos por correo adicionales, pero aún no se han devuelto, y podrían sumarse al recuento final de votos anticipados.

Este año, la votación anticipada parece estar superando significativamente a la votación anticipada durante las últimas elecciones de mitad de período, en 2022, cuando un total de 46 millones de personas votaron antes del día de las elecciones, según el rastreador del Election Lab.

Con información de EFE

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