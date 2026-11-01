Demócratas prometen “recuperar Texas” a dos días de las elecciones intermedias

Los candidatos del Partido Demócrata, James Talarico, aspirante demócrata al Senado, y Gina Hinojosa, candidata a la gobernación, prometieron a sus bases “recuperar” la administración del estado de Texas a dos días de las elecciones intermedias. El objetivo central de la campaña es arrebatarle el control político al Partido Republicano, organización que monopoliza la victoria en los cargos estatales de Texas ininterrumpidamente desde el año 1994.

En este ciclo de votaciones, los representantes demócratas han acortado la brecha. Talarico, exmaestro de escuela, mantiene una ventaja reducida en los principales sondeos frente al actual fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton. Este último compite con el respaldo político explícito de Donald Trump y el apoyo financiero del empresario Elon Musk.

Por su parte, Hinojosa, quien ejerce como abogada y legisladora estatal, registra cifras muy cercanas en las encuestas frente al actual gobernador Greg Abbott. El mandatario estatal ejerce el poder ejecutivo en Texas desde 2015 y actualmente busca asegurar un cuarto mandato consecutivo, señala un análisis de EFE.

El desarrollo del mitin conjunto

El evento político se llevó a cabo en la ciudad de Houston, bajo un escenario decorado con una bandera gigante de Texas. Esto marcó el cierre de una gira de 21 días. Durante la actividad, Talarico e Hinojosa se mostraron dispuestos a servir a los residentes del estado, señalando de corrupción a sus oponentes, y Talarico comparó el proceso con el relato de David y Goliat.

“Esta elección es una batalla entre los que mandan y los que deberían mandar”, declaró Talarico.

Adicionalmente, el candidato criticó el desempeño de la actual administración: “votaron para bajar los precios de la canasta familiar, pero los aranceles” encarecieron el costo de vida. En este sentido, agregó: “votaron por terminar las guerras (…), pero ahora tenemos una guerra corrupta en Oriente Medio que está subiendo los precios de la gasolina”.

Participación ciudadana y agenda migratoria

Las declaraciones políticas generaron reacciones directas. Jenny Claycombe, asistente de 36 años, declaró a EFE que la campaña aborda los asuntos “principales que preocupan a la gente”. “Por eso estamos viendo tanta participación y fervor”, explicó. “Necesitamos un cambio y ellos representan esas creencias”, concluyó.

Finalmente, la votante Karen González criticó las normativas de la administración de Trump: “¿De verdad nos molesta tanto que haya gente que quiere venir a hacer una mejor vida y contribuir al país? No lo tienen fácil y ahora se sienten perseguidos, peor que animales; eso no está bien”.

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