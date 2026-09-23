Aislinn Derbez habla sobre nuevos rumores de “reconciliación” con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a levantar nuevos rumores recientemente ante una posible reconciliación, tras ser vistos muy cercanos en Las Vegas, y la actriz fue cuestionada al respecto.

Estos dos actores se separaron en 2020. Sin embargo, siempre se han llevado bastante bien luego de su divorcio y en múltiples ocasiones se habló sobre la posibilidad de que regresaran alguna vez, algo a lo que ninguno se ha cerrado.

Esto dice Aislinn Derbez sobre los rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann

No obstante, en esta oportunidad parece que la cuestión se puede ir en serio, debido a que fueron vistos entrando abrazados a un hotel, donde algunos medios aseguran que se quedaron durmiendo juntos durante su estadía y después que fueron consultados cuando estaban juntos, ahora la pregunta fue solamente para la hija de Eugenio Derbez, según el video compartido por el portal Chismecito_rf.

“¿A poco vieron un video? ¿Qué estábamos haciendo?“, indicó Aislinn entre risas, consciente de que estaba tratando de evadir un poco la pregunta. Al verse entre la espada y la pared, Derbez resaltó, sin confirmar nada: “Es que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho“.

Sobre si cree que podrían volver a unirse como pareja, Aislinn declaró que “el tiempo lo dirá“. Por último, la actriz indicó que estaba de acuerdo con las parejas que se dan segundas oportunidades, siempre y cuando hayan trabajado en ello.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan la nueva película de Disney

Estos dos artistas son una prueba de que, a pesar de las circunstancias, se pueden llevar bien dos personas sin necesidad de tener una relación (oficial) y más cuando tienen una hija de por medio, sobre la que comparten la custodia sin ningún inconveniente.

Recientemente, también se estrenó la película de Disney que protagonizan juntos, “Hasta el fin del Mundo“, otra prueba del profesionalismo de ambos y a la vez de la gran química que tienen entre sí a nivel actoral y que en muchas ocasiones parecen aplicar en su vida real.

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