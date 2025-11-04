Mauricio Ochmann termina romance con Lorena González, hija del Dr. Simi

Mauricio Ochmann sorprendió a todos al confirmar que ya no está en una relación amorosa con Lorena González, hija de Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi.

Fue en julio del año pasado cuando, luego de los amorosos comentarios que tanto el actor como Lorena González se dedicaban en redes, se dio a conocer que Mauricio y la también actriz y empresaria se habían dado una oportunidad en el amor.

Sin entrar en detalles, y aunque muchos pensaban que su romance seguía viento en popa, Ochmann aclaró que la ruptura ocurrió desde hace meses y, en la actualidad, disfruta de su soltería.

Todo salió a la luz durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando un reportero le preguntó por su novia, y su respuesta dejó atónitos a todos: “No, hace varios meses que yo estoy soltero. Sí, ya”, declaró. “Pues porque sí, porque así es la vida. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses”, agregó.

Aunque no dio detalles sobre los motivos que llevaron a finalizar su relación con Lorena, Mauricio dejó claro que terminaron en buenos términos y que no hay drama de por medio. Incluso dijo que sigue abierto al amor verdadero.

“Nunca cerrado al amor“, aseguró.

Cabe señalar que el romance entre Mauricio Ochmann y Lorena González parecía ir muy en serio gracias a las colaboraciones que hicieron juntos en la fundación Vivir con Arte, proyectos profesionales compartidos, viajes, fotos llenas de cariño y hasta la convivencia que Lorena tuvo con las hijas del actor, Lorenza y Kailani.

Muchos de los seguidores de la pareja apuntaban a que la relación iba para largo. Al final, duraron poco más de un año y medio.

Mira aquí la entrevista completa

