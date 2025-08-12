Mauricio Ochmann comparte su vida de papá y sus aventuras familiares

Mauricio Ochmann ofreció una entrevista para hablar sobre sus días de descanso en compañía de su hija menor y su expareja sentimental Aislinn Derbez, aunque siempre los vinculan sentimentalmente a pesar de que él ha dicho que todo lo hacen por el bienestar de la pequeña que tienen en común. Por ello, realizan viajes en familia sin importar que ya no estén juntos.

“Estuvimos vacacionando mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza. Sí, la verdad es que me encanta pasar tiempo de calidad, y bueno, no encanta la aventura y todo, entonces es como muy padre”, mencionó al programa De Primera Mano.

El actor de reconocidas telenovelas explicó que una de las cosas que más disfruta en su vida es el hecho de poder compartir tiempo de calidad con sus dos hijas. Sin importar lo ocupado que esté, Mauricio siempre consigue espacio en su agenda para verlas, ya que son una parte fundamental de sus días. Además, aclaró que su pareja actual jamás ha tenido problemas con ellas, lo que hace todo más llevadero.

“Pues mira, la verdad es que yo estoy muy acostumbrado, muy agendado y mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son planes como papá, pues son mis planes como papá. El tiempo con mis hijas es muy importante y siempre balanceo todo. Entonces, ahí voy”, explicó.

Fue en marzo de 2020 cuando la pareja terminó. Desde entonces, él ha estado con varias mujeres que han sabido comprender que él viaja con Aislinn y su hija, y se lo han respetado. Desde hace más de un año y medio, no es la excepción: “Me encanta pasar tiempo con Kai y con Lorenza, que al rato la voy a ver. Entonces, la verdad es que estoy muy contento”.

Para la doctora, es muy normal que siempre lo vinculen con la madre de su hija menor, aunque considera que ya es momento de que se adapten a verlos unidos por la pequeña: “No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia, pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”, dijo a ‘Hoy’.

