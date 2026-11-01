Una corredora lucha por su vida tras sufrir un apuñalamiento en Brooklyn

Una mujer de 28 años resultó herida de gravedad después de ser acuchillada varias veces en el cuello mientras corría por un sendero junto al paseo marítimo de Brooklyn el viernes en la noche, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El ataque se llevó a cabo cerca de las 8:00 de la noche cerca de Shore Parkway y Bay 17th Street, en el barrio de Bath Beach de Brooklyn, de acuerdo con el NYPD.

Las autoridades indicaron que la mujer estaba trotando en dirección este a lo largo del sendero Shore Parkway Greenway cuando fue atacada con numerosas puñaladas en el cuello.

Los paramédicos la llevaron al Hospital NYU Langone-Brooklyn en estado crítico.

Un vocero del NYPD dijo a Fox News Digital el sábado que la mujer seguía con vida.

Los funcionarios no han dado a conocer su identidad y los detectives no han identificado a ningún sospechoso, expresó el representante.

Las fuentes policiales dijeron que la mujer estaba entrenando para el maratón de Nueva York este domingo.

En un comunicado, New York Road Runners (NYRR), la agencia que organiza el maratón, expresó sus condolencias a la víctima y a la familia.

“Nos entristeció profundamente enterarnos de este horrible ataque; nuestros corazones están con su familia y con la comunidad de corredores”, manifestó la organización.

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