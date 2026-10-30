MTA anuncia cierres y cambios en el transporte de Nueva York por el Maratón 2026

El Maratón de Nueva York 2026 provocará importantes cambios viales y de transporte el domingo 1 de noviembre. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció el cierre del puente Verrazzano-Narrows, desvíos de autobuses, ajustes en el metro y trenes adicionales de Metro-North para facilitar el traslado de corredores y espectadores durante la competencia.

El Verrazzano-Narrows, que conecta Staten Island con Brooklyn y forma parte del recorrido, cerrará a todo vehículo que no sea de emergencia entre las 7 y las 16 horas (ET) del domingo. Los conductores deberán utilizar rutas alternas.

El operativo comenzará desde las 23 horas (ET) del sábado 31 de octubre; el nivel superior quedará cerrado en ambas direcciones para los preparativos. Tampoco podrán cruzar vehículos sobredimensionados ni unidades con materiales peligrosos.

Las salidas de Bay Street y Lily Pond Avenue, en Staten Island, cerrarán a las 3 de la mañana del domingo y tienen previsto reabrir alrededor de las 16 horas (ET). La MTA recomienda a los conductores anticipar sus desplazamientos y no contar con el puente durante la mañana ni las primeras horas de la tarde.

La línea telefónica del Maratón del Verrazzano-Narrows ofrecerá información en el (718) 692-5656.

Metro y autobuses tendrán desvíos por el maratón

New York City Transit coordinará con New York Road Runners y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) los cambios por cierres de calles y medidas de seguridad.

En Central Park, las vías transversales de las calles 65, 79 y 96 permanecerán cerradas durante buena parte del día. Los autobuses tampoco podrán cruzar la Quinta Avenida mientras se desarrolle la carrera. A esto se sumarán numerosos desvíos en rutas que circulan por los vecindarios incluidos en el trayecto.

Una parada habitual podría quedar fuera de servicio y los autobuses circular por calles distintas. Antes de salir, conviene revisar la aplicación de la MTA o mta.info y consultar las actualizaciones durante el recorrido.

Además, el metro tendrá ajustes programados por obras. Los trenes 1 en dirección sur circularán de manera expresa entre 137 Street y 96 Street. Los trenes A y D hacia el sur operarán en modalidad local entre 125 St y 59 St, mientras que los trenes C en dirección sur pasarán de largo por las estaciones entre Hoyt-Schermerhorn Streets y Utica Ave.

Habrá personal adicional en estaciones cercanas a la meta y puntos concurridos, como Queensboro Plaza (trenes 7 y N) y Lexington Av-59 St (líneas 4, 5, 6, N y R). Algunas escaleras serán solo de entrada o salida para evitar aglomeraciones; los pasajeros deberán seguir la señalización.

Cómo llegar a Staten Island y al punto de partida

Los corredores que viajen a Staten Island en ferry durante la madrugada podrán llegar a la terminal de Whitehall mediante distintas líneas de metro. La MTA indica que pueden tomar el tren 1 hasta South Ferry, las líneas N o R hasta Whitehall St, o los trenes 4 o 5 hasta Bowling Green. Desde cualquiera de esas estaciones deberán caminar hasta la terminal.

En Staten Island, los shuttles trasladarán directamente a los participantes desde la terminal del ferry hasta School Road, en Bay Street, punto de acceso indicado por la autoridad para el operativo.

Quienes lleguen desde otras zonas de la región, también tendrán una alternativa ferroviaria. Metro-North Railroad añadirá trenes de entrada durante las primeras horas del domingo en las líneas Hudson, Harlem y New Haven. Los servicios adicionales llegarán a Grand Central Terminal entre las 5:15 y las 5:30 horas (ET). Desde allí, los corredores podrán conectar con trenes 4 en dirección sur para continuar hacia la zona de salida.

Corredores y acompañantes deberían planear el viaje con margen, pues la demanda puede aumentar en estaciones y conexiones.

Dónde consultar cambios y alertas de la MTA

El sitio mta.info ofrece llegadas en tiempo real, estado de las líneas y cambios programados. La aplicación oficial reúne horarios de trenes, autobuses y ferrocarriles, además de atención al cliente.

Para los viajes de Metro-North, TrainTime permite planificar recorridos, comprar boletos, consultar el estado de los trenes y comunicarse con servicio al cliente. Está disponible para dispositivos Apple y Android.

También es posible recibir alertas personalizadas por correo electrónico o SMS. Por teléfono, la información está disponible en el 511; las personas sordas o con dificultades auditivas pueden utilizar el servicio gratuito de retransmisión 711.

Los horarios pueden modificarse por necesidades operativas.

El maratón transforma la movilidad de la ciudad desde antes de la salida. Para evitar retrasos, conviene comprobar el servicio, prever tiempo adicional y atender las indicaciones del personal.

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