Maratón de Nueva York 2026: qué calles y puentes estarán cerrados este domingo 1 de noviembre

El Maratón de Nueva York provocará importantes cierres de tránsito en los cinco distritos. El puente Verrazzano-Narrows comenzará a cerrar el sábado por la noche y habrá restricciones durante buena parte del domingo. Conoce las calles afectadas y cómo moverte por la ciudad.

El Maratón de Nueva York 2026 se celebrará este domingo 1 de noviembre y traerá cambios importantes para quienes circulan por la ciudad. Decenas de calles, avenidas y puentes permanecerán cerrados al tránsito para permitir el paso de los corredores, mientras que varias rutas de autobuses tendrán desvíos y el transporte público operará con ajustes especiales.

La carrera, que recorre 26.2 millas (42.2 kilómetros) desde Staten Island hasta Central Park, atravesará los cinco distritos de Nueva York. Por eso, incluso quienes no tengan previsto asistir al evento podrían encontrarse con demoras si necesitan viajar en automóvil, tomar un autobús o cruzar alguno de los puentes afectados.

Según los avisos del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), las primeras restricciones comenzarán el sábado 31 de octubre por la noche y algunos cierres se extenderán hasta el domingo por la noche.

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Qué puentes estarán cerrados por el Maratón de Nueva York 2026

Uno de los mayores impactos se registrará en el puente Verrazzano-Narrows, que conecta Staten Island con Brooklyn y forma parte del inicio de la competencia.

La MTA confirmó que el nivel superior quedará cerrado en ambos sentidos desde las 11 p. m. del sábado 31 de octubre. El domingo, el puente estará cerrado al tránsito no esencial entre las 7 a. m. y las 4 p. m.

También habrá restricciones en otros cruces utilizados por los corredores.

Los horarios son orientativos y pueden cambiar según el desarrollo de la carrera y las instrucciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

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Calles y avenidas cerradas por distrito

El recorrido del maratón atraviesa algunos de los corredores viales más transitados de la ciudad. Estas son las principales zonas donde se esperan restricciones.

Staten Island

La salida de la competencia se encuentra en Fort Wadsworth. Por este motivo, los accesos próximos al puente Verrazzano-Narrows y las calles que rodean el punto de partida tendrán restricciones desde temprano. Entre las vías afectadas figuran:

Bay Street y sus accesos.

School Road.

Lily Pond Avenue.

McClean Avenue.

Richmond Terrace.

Narrows Road South.

Accesos de la Staten Island Expressway cercanos a la salida.

La MTA también informó que las salidas de Bay Street y Lily Pond Avenue cerrarán desde las 3 a. m. del domingo y se prevé que vuelvan a habilitarse antes de las 4 p. m.

Brooklyn

Brooklyn es uno de los distritos donde los participantes recorren una mayor distancia. El trazado atraviesa Bay Ridge, Sunset Park, Downtown Brooklyn, Williamsburg y Greenpoint.

Las principales calles afectadas serán:

Fourth Avenue, desde Bay Ridge hacia Flatbush Avenue.

Flatbush Avenue, en el tramo utilizado por la carrera.

Lafayette Avenue.

Bedford Avenue.

Nassau Avenue.

Manhattan Avenue.

Greenpoint Avenue.

McGuinness Boulevard.

Calles próximas al acceso al puente Pulaski.

En varios sectores los cierres comenzarán alrededor de las 6:30 o 7 a. m. y podrían mantenerse hasta las 6:30 p.m.

Queens

Después de cruzar el puente Pulaski, los corredores ingresarán en Long Island City antes de tomar el puente Queensboro hacia Manhattan.

Entre las calles que tendrán restricciones se encuentran 48th Avenue, Vernon Boulevard, 10th Street, 44th Drive, Hunter Street, Crescent Street y Queens Plaza South. Los conductores que necesiten circular por Long Island City deberán prestar especial atención a los accesos del puente Queensboro y al tránsito en las calles cercanas.

Manhattan

Manhattan concentrará una parte importante de los cortes, especialmente en el East Side, Harlem y los alrededores de Central Park.

Las principales vías afectadas incluyen:

First Avenue, desde Midtown hacia el norte de Manhattan.

Fifth Avenue, especialmente en Harlem y el Upper East Side.

East 59th Street y los accesos al puente Queensboro.

Central Park West.

Columbus Avenue, en sectores cercanos a la llegada.

Broadway, en los alrededores de Columbus Circle.

Las calles transversales de Central Park a la altura de las calles 65, 79 y 96.

Algunos cortes en Central Park y sus inmediaciones podrían extenderse hasta las 9:30 o 10:30 p. m., de acuerdo con los horarios de referencia publicados para el evento.

El Bronx: atención a un cambio en el recorrido

Este año habrá una modificación que merece especial atención en el Bronx. Por primera vez en 15 años, los organizadores cambiaron una parte del circuito para reducir las interrupciones que la carrera genera en el vecindario de Mott Haven.

Según New York Road Runners (NYRR), después de cruzar el puente Willis Avenue, los corredores girarán a la izquierda en East 135th Street y luego a la derecha en Alexander Avenue.

En lugar de doblar en East 138th Street, continuarán hasta East 141st Street, girarán hacia Third Avenue y después retomarán East 138th Street para cruzar el puente Madison Avenue. El cambio es especialmente importante para los residentes y comerciantes de la zona, ya que modifica las calles utilizadas por los participantes. ¿

A qué hora reabrirán las calles después del maratón?

No todas las vías permanecerán cerradas durante el mismo período. En términos generales, los cortes comenzarán durante la madrugada o las primeras horas del domingo, dependiendo de la ubicación. La reapertura se realizará progresivamente, una vez que pasen los corredores y se retiren las instalaciones de apoyo, los puestos de hidratación y los equipos de seguridad.

Algunas calles podrían recuperar su circulación durante la tarde, mientras que sectores de Manhattan, especialmente cerca de Central Park, tendrán restricciones hasta entrada la noche.

La decisión final sobre cada reapertura corresponde a las autoridades policiales. Por eso, los horarios previstos no deben interpretarse como una garantía de que una calle estará habilitada a una hora exacta.

Cómo funcionarán el metro y los autobuses de Nueva York

La MTA recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar el metro cuando sea posible. Los autobuses serán uno de los servicios más afectados, ya que muchas rutas cruzan avenidas que estarán ocupadas por los corredores.

La agencia advirtió que habrá desvíos, paradas temporalmente suspendidas y restricciones para cruzar Fifth Avenue mientras se desarrolle la carrera. También se reforzará el servicio de Metro-North en las líneas Hudson, Harlem y New Haven para facilitar el traslado de corredores y espectadores.

Cerca de Central Park y de otros puntos de alta concurrencia, algunas escaleras de estaciones del metro podrán funcionar exclusivamente como accesos de entrada o salida para controlar las multitudes.

Qué hacer si necesitas viajar por Nueva York este domingo

Para quienes viven o trabajan cerca del recorrido, una salida habitual puede llevar mucho más tiempo que de costumbre. Si necesitas conducir, conviene evitar las avenidas por las que pasa el maratón y comprobar el estado del tránsito antes de salir. Los desvíos también pueden generar congestión en calles que no están directamente cerradas.

Si vas a utilizar el transporte público, revisa los cambios de servicio antes de viajar. Una línea de autobús puede tener recorridos distintos de los habituales, incluso si la parada que utilizas normalmente está lejos del circuito.

Los peatones también deberán tener en cuenta las restricciones. NYRR informó que habrá puntos autorizados para cruzar el recorrido, entre ellos Lafayette Avenue y Fulton Street, Bedford Avenue y Broadway, y varios cruces de First Avenue en Manhattan.

Para consultar la información más reciente, las autoridades recomiendan utilizar estos canales oficiales:

El domingo 1 de noviembre será una jornada especial para Nueva York, pero también exigirá paciencia a quienes necesiten moverse por la ciudad. La recomendación principal es sencilla: consultar los cierres antes de salir, evitar los puentes afectados y prever tiempo adicional para los traslados.

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