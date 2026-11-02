Cristiano Ronaldo no viaja con Al Nassr en la Champions de Asia por “alerta de seguridad”

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de ausencias destacadas en el Al Nassr para el compromiso de este martes ante el Pakhtakor de Uzbekistán por la AFC Champions League.

El técnico australiano Ange Postecoglou confirmó la baja del astro portugués junto a las de Kingsley Coman y Mohamed Simakan, argumentando la necesidad de dosificar cargas tras la victoria 5-3 sobre Al Kholood, en la que el atacante luso brilló con un triplete para acercarse a la mítica cifra de los 1,000 goles en su carrera.

La decisión de no desplazar a sus máximas estrellas a Tashkent se produce además en un contexto delicado para las competencias internacionales en Oriente Medio. Al Nassr, que marcha noveno en la zona de equipos del oeste de la Champions de Asia (fuera de los puestos de acceso a octavos de final), ya había vivido episodios complejos en fechas previas, como la demora de una hora en su choque del 12 de octubre por reportes de ataques con misiles en la región y la posterior suspensión del partido entre Al Wasl y su club rival por la negativa del conjunto emiratí a viajar a suelo saudí.

Esta crisis de seguridad ha puesto en duda la celebración de la Copa Asiática 2027/2028 en Arabia Saudita. Ante los señalamientos de federaciones como la japonesa, el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, admitió que el organismo fijó un plazo límite hasta finales de noviembre para evaluar la viabilidad de la sede o postergar el certamen continental de selecciones de ser estrictamente necesario.

Sigue leyendo:

·Cristiano Ronaldo aparece en preconvocatoria de Portugal para la Nations League

·Balón de Oro 2026: Harry Kane superó a Mbappé por 28 puntos

·Cristiano Ronaldo marca de “espaldinha” y llega a 982 goles en victoria del Al Nassr