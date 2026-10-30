Balón de Oro 2026: Harry Kane superó a Mbappé por 28 puntos

El diario deportivo francés L’Équipe ha desvelado este viernes el desglose oficial de la votación del Balón de Oro 2026 en su setentenario, confirmando un desenlace apasionante y sumamente ajustado.

El delantero británico del Bayern Múnich, Harry Kane, conquistó el galardón masculino tras acumular 1,055 puntos, superando por un estrecho margen de apenas 28 unidades al atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien cosechó 1,027 puntos.

El podio masculino lo completó el joven extremo español Lamine Yamal con 881 puntos, seguido en la cuarta casilla por el centrocampista Rodri Hernández (726 pts) y el astro argentino Lionel Messi en el quinto lugar (612 pts).

El top 10 de la votación internacional fue integrado además por Khvitcha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y el mediocampista español Fabián Ruiz.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas consolidó su hegemonía en el fútbol mundial al alzarse con el tercer Balón de Oro de su carrera. La futbolista del FC Barcelona sumó 618 puntos, ventaja de casi un centenar de votos sobre la delantera polaca Ewa Pajor, mientras que su compañera Patri Guijarro finalizó en la quinta posición con 221 puntos.

Clasificación Final

1º Harry Kane

2º Kylian Mbappé

3º Lamine Yamal

4º Rodri Hernández

5º Lionel Messi

6º Khvitcha Kvaratskhelia

7º Ousmane Dembélé

8º Erling Haaland

9º Michael Olise

10 ºFabián Ruiz

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