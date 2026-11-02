El Real Madrid logra ganar seis partidos seguidos luego de un año sin poder hacerlo

La victoria por 0-3 sobre el Racing de Santander en El Sardinero confirmó el momento estelar del Real Madrid bajo el mando de Jose Mourinho, sellando su sexta victoria consecutiva en partidos oficiales. Esta racha de pleno de triunfos restituyó la solidez del equipo tras las dudas iniciales surgidas antes del parón FIFA por la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid.

La secuencia triunfal se inició en el Santiago Bernabéu con un 1-0 sobre el Villarreal —marcado por el gol de Yan Diomande y la suspensión de cuatro partidos a Vinícius— y continuó con actuaciones contundentes: victorias a domicilio frente a la Roma (3-4), Barcelona (1-2) y Racing (0-3), además de goleadas en casa al Sevilla (4-1) y al RB Leipzig (4-1).

Sin embargo, el vestuario blanco afronta la exigente gira antes de la nueva ventana internacional —visitando al AEK de Atenas el miércoles en Champions League y al Valencia el sábado en LaLiga— con la lección aprendida del curso pasado.

Exactamente un año atrás, el 1 de noviembre de 2025, el Real Madrid dirigido por Xabi Alonso encadenó una racha idéntica de seis triunfos (superando a Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barcelona y Valencia) antes de desplomarse estrepitosamente entre noviembre y diciembre.

En aquel periodo, el equipo blanco apenas sumó dos victorias en ocho presentaciones, perdiendo el liderato de LaLiga ante el Barcelona y descendiendo al séptimo lugar de la Champions tras caer ante el Liverpool, Celta y Manchester City. Un antecedente directo que servirá de advertencia para evitar cualquier relajación en el esquema de Mourinho.

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