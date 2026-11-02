El venezolano Salomón Rondón se afianza como goleador de la Liga MX

El delantero venezolano Salomón Rondón fue la gran figura de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura del fútbol mexicano tras marcar dos goles en la victoria por 3-0 de los Tuzos del Pachuca sobre Tigres UANL.

Con este resultado, el atacante caraqueño de 37 años afianzó su liderato en la tabla de goleadores individuales y estableció un nuevo récord para el balompié de su país.

Rondón llegó a 15 anotaciones en el certamen, aumentando a cinco goles su ventaja sobre su más cercano perseguidor, Henry Martín (América, 10 dianas), y a seis sobre el brasileño Juninho (Pumas UNAM).

Además, con su doblete dominical alcanzó los 45 tantos acumulados en el torneo azteca, convirtiéndose oficialmente en el máximo goleador venezolano en la historia de la Liga MX tras superar a Giancarlo Maldonado (44) y Juan Arango (41).

En el plano colectivo, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul fueron los máximos beneficiados del fin de semana. Los ‘Azules’ superaron 2-1 a León en el cierre de la fecha para sumar 29 puntos y alcanzar en la cima a las Águilas del América, que mantienen el primer puesto por mejor diferencia de goles.

A falta de dos jornadas para concluir la fase regular, los ocho cupos provisionales a la liguilla los ocupan América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Tijuana, Santos Laguna y León, con Monterrey al acecho en la novena posición con un juego pendiente.

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