El viernes 30 de octubre, Inés Gómez-Mont fue detenida en Miami, Florida, tras pasar cinco años como fugitiva de la justicia. La actriz y presentadora de televisión mexicana es acusada de lavado de activos y de evasión fiscal.

Durante todos estos años se hablaron sobre muchas teorías sobre el paradero de Gómez-Mont; incluso se llevó a decir que se estaba refugiando en Dubái. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas estuvieron siempre buscandola. Sin embargo, hay que destacar que la captura se ha hecho poco tiempo después de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le hiciera un reclamo a Estados Unidos porque se eliminó la ficha roja de Interpol sobre ella y sobre su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Ahora, medios de comunicación mexicanos comparten imágenes de la presentadora de televisión de 43 años siendo arrestada. Poco después, la Fiscalía General de la República, la de México, confirmó la detención y explicó que se había logrado gracias a “un intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos”.

Hay que recordar que México está en búsqueda de su paradero desde el 2021, año en el que se les acusó a ella y a su esposo de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, malversación, además de varias investigaciones por defraudación fiscal.

Tiempo antes de la detención, Sheinbaum les describió como “factureros reconocidos con todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarles a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”.

Por ahora, no se ha compartido más información sobre el proceso al que deberá someterse Gómez-Mont, el cual seguro se complicará mucho más al agregar que fue prófuga de la justicia durante años al resto de acusaciones que enfrenta.

Su esposo, Víctor Álvarez Puga, aún no ha sido detenido.

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