Galilea Montijo está de vacaciones en Dubái y refuerza teoría sobre el paradero de Inés Gómez Mont

Durante los últimos días, la actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo ha estado compartiendo fotos de sus vacaciones en Dubái. El viaje lo está haciendo junto con su novio Isaac Moreno y ha mostrado que está disfrutando de todos los lujos que tiene la ciudad.

En las fotos que ha compartido se le puede ver muy feliz, visitando algunos de los rascacielos y comiendo en algunos restaurantes de lujo. En una de las publicaciones dejó claro que el viaje había sido una sorpresa que le dio su actual pareja.

¿Por qué refuerza la teoría de la ubicación de Inés Gómez Mont?

Todo este viaje no solo está llamando la atención por los lujos y vistas que está presumiendo Galilea Montijo, sino porque es la ciudad en la que supuestamente está oculta su amiga Inés Gómez Mont, quien tiene años prófuga de la justicia.

En un reciente programa, el presentador Javier Ceriani habló sobre el viaje y asegura nuevamente que la presentadora es una cómplice de Gómez Mont.

Ceriani asegura que este viaje estaba pautado hace tiempo porque allí está su amiga. “Galilea está muy cerca de Inés Gómez Mont y esto la complica mucho porque Puga (esposo de Inés) se le escapó a todo el mundo”, dijo el presentador.

Hay que recordar que Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, enfrentan acusaciones por graves delitos financieros y de corrupción en México. Hace pocas semanas, el hombre fue detenido en Estados Unidos, pero al parecer pudo escapar de la justicia. Todo el caso de la pareja también está muy relacionado con figuras políticas de México.

