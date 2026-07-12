Detienen al cuñado de Inés Gómez Mont en Cancún

Esta semana, el cuñado de Inés Gómez Mont fue detenido en Cancún. Por ahora, no se ha informado cuál es la razón exacta por la que fue capturado, por lo que no se podría relacionar con el caso de Inés Gómez Mont.

El cuñado de la presentadora, quien durante años desapareció del ojo público, se llama Alejandro Mario Álvarez Puga y es el hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga. Según explican medios mexicanos, el hombre fue detenido la noche del jueves 9 de julio.

También se ha revelado que estaba en una zona residencial y turística de lujo llamada Puerto Cancún, ubicada en Quintana Roo, México. Esta zona se encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Alejandro Mario Álvarez Puga está en estatus de “traslado” porque está a disposición de un juez federal en Ciudad de México. Aunque no se sabe cómo se relaciona con las acusaciones que enfrenta la presentadora mexicana, sí se relaciona con los cargos de su hermano. Se dice que Alejandro es parte de la red de empresas fantasma que fue usada para triangular más de $2,950 millones de pesos mexicanos.

Esta detención se da meses después de que el esposo de Gómez Mont fuera detenido en Estados Unidos. Esa detención se registró en septiembre del 2025, y no tuvo que ver con los cargos que enfrenta en México, sino con su situación migratoria en el país; fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Se ha explicado que México intentó que fuera extraditado, pero la solicitud fue rechazada. Por ahora se desconoce si

¿Por qué Inés Gómez Mont desapareció del ojo público?

Hay que recordar que Inés Gómez Mont está siendo buscada por la justicia mexicana desde hace varios años. Todo comenzó entre el 2019 y el 2021. Está siendo acusada de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, malversación, además de varias investigaciones por defraudación fiscal.

Durante los últimos años ha habido muchos rumores sobre el paradero de la presentadora; uno de los rumores más recientes es que se encuentra en Dubái. Incluso se ha asegurado que ha sido visitada por alguna personalidad de Televisa.

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