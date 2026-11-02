José Eduardo Derbez confirmó su separación de Paola Dalay

Este fin de semana, el actor mexicano José Eduardo Derbez y la creadora de contenido Paola Dalay confirmaron su separación a través de un video publicado en redes sociales. La noticia llega tras meses de rumores sobre el estado de su relación.

En el video explican que no están juntos desde hace un tiempo, pero que no se habían sentido seguros para hacer el anuncio hasta ahora. Hay que destacar que en las últimas semanas y meses la pareja era vista junta igualmente e incluso llegaron a acompañarse en algunos eventos públicos, como por ejemplo el estreno de la serie “Hotel todo incluido”.

Hay que recordar que Derbez y Dalay comenzaron su relación a finales de 2019 luego de conocerse por Instagram. En siete años de relación nunca hubo planes de boda, pero sí recibieron a su hija Tessa el 30 de junio de 2024. Su hija también ha sido clave en la toma de decisiones y cómo han decidido actuar en esta ruptura.

En el anuncio hecho por Instagram, el hijo de Eugenio Derbez dice: “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Sobre la seguridad y el tiempo que se tomaron para anunciarlo, también apunta: “Y sí, como dice Paola, si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda. Pero, bueno, nada más para hacerlo oficial, de que ya no estamos juntos, y bueno, siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

Por ahora, no se ha hablado sobre la razón que les llevó a separarse y cuáles serán los siguientes pasos a tomar. No sería de extrañar que hayan terminado de verdad en buenos términos, pues otras de las relaciones más conocidas de Derbez, con la modelo Bárbara Escalante, también terminó de esa manera.

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