José Eduardo Derbez habla sobre “Hotel Todo Incluido”, la nueva serie mexicana donde la risa toma el protagonismo

Aunque viene de una estirpe donde el humor y la actuación de su padre, Eugenio, fue lo que impulsó a tomar el camino del arte, José Eduardo Derbez se ha encargado de ir creciendo progresivamente en su carrera y recientemente conversó en el programa Desiguales sobre el nuevo proyecto que fue estrenado recientemente, del cual han emergido miles de buenos comentarios.

Se trata de la serie “Hotel Todo Incluido”, la cual cuenta con 16 capítulos y está disponible en la plataforma de VIX desde el pasado 28 de agosto.

José Eduardo Derbez quedó satisfecho con la serie

“Es una serie bien padre. Además de que es para toda la familia y lo van a gozar“, resaltó inicialmente sobre la serie, para luego reafirmar lo que el público que aún no la ha podido disfrutar esperaba escuchar: “Hay mucha comedia, obviamente“.

Esta producción tiene como principal protagonista a Sebastián, personaje inseguro interpretado justamente por José Eduardo, quien asegura que también tuvo que pasar por procesos muy duros para llegar a este momento, que está siendo lo más alto para él, aunque muchos creerían que tuvo que recorrer un camino un poco más corto y sencillo por la influencia de su padre, quien es una gran estrella de Hollywood.

“Es un crecimiento, pero a ver si me tomo una pastilla para el crecimiento porque es duro“, indicó, reflexionando sobre una frase que escuchó sobre el crecimiento, aunque lo hizo en tono de broma.

José Eduardo Derbez habla sobre la enseñanza de la serie

A pesar de que su género es de comedia, es una producción que también ayuda en aspectos, como por ejemplo a tomar decisiones en momentos determinados del camino donde la confusión suele apoderarse de las personas.

“Me gusta mucho hacer reír a la gente, creo que es un buen karma“, añadió, antes de mencionar: “En cada capítulo te quedas con un lindo mensaje“.

El resultado final de este resultado fue el esperado porque, además de contar con una figura como José Eduardo, el resto del reparto fue de primera talla.

Resaltan nombres como los de: Cynthia Klitbo, Mauricio Cruz, Sofía Castro, Consuelo Duval, Luz Aldán, Ximena Lecuona, Mario Bezares, entre otras figuras, y Derbez también resaltó eso, como de costumbre, entre bromas: “Es un gran elenco; si te aburres de uno, aparece el otro“.

¿De qué trata “Hotel Todo Incluido”?

La trama sigue a Sebastián (José Eduardo Derbez), un joven e inseguro recién graduado de la carrera de Turismo. Consigue el puesto de gerente en el Hotel Amalaya del Río, un legendario resort de lujo que ahora se encuentra en plena decadencia. Su misión es salvarlo de la quiebra y mejorar su baja calificación de 6.0 puntos.

Todo cambia radicalmente cuando conoce a Nina (Ximena Lecuona), una misteriosa niña vestida de hada que tiene el poder real de conceder deseos. Sebastián decide usar esta magia para complacer las disparatadas peticiones de sus huéspedes más excéntricos y del propio equipo del hotel. Sin embargo, cada deseo cumplido trae consigo consecuencias inesperadas y caóticas que complican la situación de formas muy divertidas.

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