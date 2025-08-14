José Eduardo Derbez revela que una exnovia intentó secuestrarlo

Hoy en día, José Eduardo Derbez se encuentra felizmente enamorado de Paola Dalay y fascinado con su faceta de papá de la pequeña Tessa. Pero no todo en su vida amorosa ha sido miel sobre hojuelas. De hecho, en el pasado tuvo una relación que literalmente puso en riesgo su seguridad.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor recordó una de las experiencias más extrañas y peligrosas que vivió con una expareja cuando terminó con ella. Según relató, todo comenzó con una invitación aparentemente inocente.

“Ella me pidió que bajara al estacionamiento para platicar y, en cuanto entro a su coche, se arranca como loca”, dijo José Eduardo.

Extrañado, le preguntó a dónde iban, pues ni siquiera había avisado que saldría. La respuesta lo dejó helado.

“Le pregunté a dónde íbamos porque yo no avisé que saldría y ahí ella me dice: ‘Te voy a amarrar en una cabaña en el Ajusco y ya no vas a salir’”, agregó.

En ese momento, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo entendió que no era una broma. Intentó por todos los medios que la joven se detuviera, y al ver que no cedía, optó por un plan desesperado, fingir que quería volver con ella, incluso dándole besos, solo para calmarla.

“Intenté de todo para que se detuviera y acabé dándole besos y diciéndole que iba a regresar con ella, sólo así se calmó y me regresó a donde yo vivía”.

Para finalizar, José Eduardo compartió que, una vez que ya estaba en su casa, le reclamó fuertemente a su ex y la amenazó con demandarla si volvía a acercarse a él, lo que provocó que ella arrancara su auto a toda velocidad y por poco ocasionara un accidente con algunos amigos del actor que estaban en la acera.

