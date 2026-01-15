Victoria Ruffo analiza el rol paternal de José Eduardo Derbez tras crecer sin Eugenio Derbez

Victoria Ruffo opinó sobre el rol que está asumiendo su hijo José Eduardo Derbez con su hija Tessa. La actriz de destacados melodramas mexicanos mencionó que se siente muy feliz de ver cómo su primogénito está entregado a la pequeña, además de que es evidente el hecho de que es una relación sana y amorosa.

La mexicana sostuvo una conversación con Mara Patricia Castañeda, donde explicó que José Eduardo es muy entregado a su niña, pese a que jamás tuvo un ejemplo, como lo ha revelado ella misma, debido a que Eugenio Derbez no estuvo presente en la infancia de su hijo: “No sabes qué buen papá es; está con ella, la cuida mucho, convive mucho con ella”, explicó.

La actriz mencionó que desde el momento en el que José Eduardo se enteró de que sería papá, asumió con madurez el compromiso que conlleva tener un bebé pequeño en casa, lo que ha hecho un poco más sencillas las cosas en el hogar: “Yo creo que se da perfectamente cuenta de que así deben ser las cosas. Traes a alguien a este mundo y hay una responsabilidad. Ama a su hija y es muy buen papá“.

Ruffo también opinó sobre su nieta y agregó que tiene un carisma bastante angelical. Sin embargo, también existe la polémica de a quién de sus abuelos se parece la pequeña, y es que el comediante mexicano ha asegurado en diversas ocasiones que tienen ciertas similitudes, aunque ella detalló que todo se trata del mentón, mientras que su abuelo lo tenía igual que la niña.

“A mí me encanta la escuincla, es muy buena onda, también tiene mucho ángel. A José Eduardo, según Eugenio (Derbez), se parece a él Tessa, pero en la barba, pero mi papá tenía la barba partida también, así que no me vengan con cuentos”, añadió.

Para algunas personas es relevante el hecho de cómo les dicen en su entorno familiar, pero este no es el caso de Victoria, ya que puso de ejemplo cómo fue que se dieron las cosas cuando ella era una niña: “A mí que me diga como se le pegue la gana. Mi abuela, por ejemplo, le chocaba que le dijeras abuelita o abuela; era mamá Fanny. Mi mamá, abuela; a mí, mis hijos no me dicen mamá”, manifestó.

