Nueva Jersey te da hasta $1,500 para pagar impuestos de vivienda, plazo vence hoy

Los residentes de Nueva Jersey que aún necesitan solicitar el beneficio ANCHOR tienen hasta hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, para hacerlo. El programa ofrece pagos de alivio por impuestos de vivienda, con un beneficio de hasta $1,500 para propietarios que cumplen los requisitos.

Quiénes pueden recibir los $1,500

La ayuda de este año se calcula con información de residencia, ingresos y edad de 2025. Para los propietarios, la vivienda debía ser su residencia principal en Nueva Jersey el 1 de octubre de ese año.

El beneficio es de $1,500 cuando los ingresos brutos estatales de 2025 fueron de $150,000 o menos.

Para quienes tuvieron ingresos de entre $150,001 y $250,000, el pago es de $1,000. Si superaron $250,000, no califican.

La cifra utilizada aparece en la línea 29 de la declaración estatal NJ-1040.

Las casas de vacaciones, segundas viviendas y propiedades alquiladas a otras personas no califican como residencia principal del solicitante.

El beneficio también incluye a inquilinos

ANCHOR contempla pagos para personas que alquilan su vivienda principal y cumplen los requisitos.

Sus ingresos brutos estatales de 2025 no pueden superar $150,000.

Los inquilinos de 64 años o menos pueden recibir $450. Quienes tenían 65 años o más al terminar 2025 pueden recibir $700.

La vivienda debe cumplir las condiciones del programa, incluidas las reglas sobre propiedades sujetas a impuestos.

El apoyo se entrega mediante cheque o depósito directo, según la modalidad de solicitud. No es una reducción automática aplicada a la factura municipal de impuestos.

Los pagos comenzaron a distribuirse el 15 de septiembre y normalmente llegan dentro de los 90 días posteriores a la solicitud, salvo que sea necesario revisar información adicional.

Presentar el trámite hoy no significa recibir el dinero hoy.

Quiénes necesitan presentar una solicitud

La División de Impuestos presentó automáticamente el trámite de muchos propietarios menores de 65 años que no reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o del sistema ferroviario, así como de numerosos inquilinos de todas las edades.

A esos residentes les envió una carta de confirmación el 10 de agosto de 2026.

El plazo para modificar información bancaria, solicitar cheque o corregir la propiedad indicada venció el 15 de septiembre.

Si no recibiste la carta y reúnes los requisitos, puedes presentar tu solicitud.

Los propietarios de 65 años o más y quienes reciben los beneficios por discapacidad señalados deben utilizar el formulario combinado PAS-1. Su trámite no se presenta automáticamente.

La solicitud en línea está disponible desde la página oficial de ANCHOR.

Dónde habrá ayuda presencial hoy

La División de Impuestos realizará una jornada de asistencia de 4:30 p. m. a 8:00 p. m. en 3 John Fitch Way, primer piso, Trenton, NJ 08611.

Los representantes ayudarán a completar las solicitudes PAS-1 y ANC-1.

Además, las oficinas de Galloway, Freehold, Fair Lawn y Cranford permanecerán abiertas hasta las 8:00 p. m.

Ese horario corresponde a la asistencia presencial anunciada.

El plazo oficial para presentar la solicitud del beneficio de 2025 vence este 2 de noviembre.

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