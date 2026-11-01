Seguro Social adelanta un pago de noviembre por el feriado del Día de los Veteranos

Un grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirá su pago el martes 10 de noviembre de 2026, un día antes de lo habitual. El adelanto corresponde a quienes normalmente cobran el segundo miércoles del mes, que esta vez coincide con el Día de los Veteranos.

Quiénes cobrarán el 10 de noviembre

La fecha corresponde, en general, a los beneficiarios sujetos al calendario por cumpleaños cuya fecha de nacimiento está entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Normalmente, ese grupo recibe su dinero el segundo miércoles. En noviembre, esa fecha sería el día 11, pero es un feriado federal.

La Administración del Seguro Social, SSA, establece que cuando un pago coincide con un sábado, domingo o feriado legal, se entrega el día hábil anterior.

Por ejemplo, una persona nacida el 7 de marzo que cobra bajo este calendario recibirá su depósito el martes 10 de noviembre.

No necesita haber nacido en noviembre para que le corresponda esa fecha.

El cambio adelanta la entrega del beneficio mensual. No representa un pago adicional ni modifica por sí mismo la cantidad aprobada.

Qué fecha de nacimiento se toma en cuenta

La SSA explica que el calendario depende del cumpleaños de la persona en cuyo historial laboral se basa el beneficio.

Si cobras tu propia jubilación, normalmente se utiliza tu fecha de nacimiento.

Si recibes beneficios como cónyuge o sobreviviente sobre el historial de otra persona, puede corresponder el cumpleaños de ese trabajador.

Por eso, revisar únicamente el cumpleaños de quien recibe el dinero puede llevar a una conclusión equivocada sobre la fecha de depósito.

Cómo quedan los demás pagos del mes

El miércoles 18 de noviembre cobrarán quienes pertenecen al grupo de cumpleaños de los nacidos entre los días 11 al 20 de cualquier mes.

El miércoles 25 recibirán sus beneficios quienes tienen como referencia una fecha de nacimiento del día 21 al 31.

El martes 3 de noviembre corresponde a quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y, generalmente, a quienes cobran tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI.

Son calendarios distintos: el adelanto por el Día de los Veteranos afecta al grupo que debía cobrar el miércoles 11, no a todos los beneficiarios.

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