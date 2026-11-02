Revelan la millonaria bolsa que cobró Canelo Álvarez tras vencer a Christian Mbilli

Una máquina de triturar rivales y una máquina de ganar dinero. El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegaba a la cita de Riad (Arabia Saudí) con el alma dolida tras la derrota sufrida hacía poco más de un año ante Terence Crawford, pero confiado en superar al campeón, al francés Christian Mbilli.

Afincado en Canadá, Mbilli se las prometía muy felices y había desafiado a un enorme boxeador, pero a la hora de la verdad en el ring Canelo fue superior a su oponente.

Boxeó con más cabeza y pegada, estudiando a su oponente y aprovechándose de sus errores, conectando manos más certeras que por momentos hicieron tambalear a un rey efímero que acabó destronado, recibiendo su primera derrota profesional.

Canelo no sólo venció en el ring, también en el banco. Según avanzaba ESPN, Canelo ganó tras su victoria en Arabia Saudí $100 millones de dólares, que contrastan con los nueve que se llevó Mbilli, unas cantidades que ya estaban pactadas de antemano.

Mejor bolsa en la carrera de Canelo

De esta forma, Canelo iguala su mejor bolsa en su dilatada carrera profesional, ya que en 2025, cuando perdió con Crawford también amasó $100 millones de dólares. Hasta ese momento, su mayor fortuna en el ring la obtuvo frente a Gennadiy Golovkin, con $50 millones de dólares.

Una suma de dinero la conseguida este pasado sábado que permitirá a Canelo seguir presumiendo de músculo financiero. Según Sportico, web que publicó el ranking de los deportistas más ricos de la historia, Canelo ocupa el puesto 22 con 830 millones de dólares.

El mexicano es el segundo púgil más adinerado, sólo superado por Floyd Mayweather Jr, con unos $1,200 millones de dólares; por algo se le conoce con el apodo de ‘Money’.

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