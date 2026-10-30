Más estadounidenses recurren al crédito para pagar comida, gasolina y servicios básicos; crece el riesgo de endeudarse por años

Cada vez más hogares estadounidenses recurren a las tarjetas de crédito para cubrir gastos esenciales como comida, gasolina y servicios. Se trata de una práctica cada vez más común y que puede resultar riesgosa para las finanzas de la gente, ya que puede prolongar su endeudamiento y encarecer las compras cotidianas.

El problema, de acuerdo con un análisis de The New York Post, surge cuando los consumidores no liquidan el saldo al vencimiento: una compra necesaria puede seguir generando costos mucho después de haberla realizado. Por su parte, los saldos de tarjetas de crédito alcanzaron $1.26 billones al cierre del segundo trimestre de 2026, según la Reserva Federal de Nueva York.

Esta tendencia puede extenderse incluso a las siguientes compras. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) advierte que, cuando un usuario pierde el período de gracia por no pagar el saldo completo, las nuevas compras pueden comenzar a generar intereses desde el día de la transacción.

Esto significa que una compra de supermercado que parecía manejable puede encarecerse y comprometer una parte mayor de los siguientes ingresos.

La compra termina, pero la deuda continúa

Pagar alimentos con tarjeta no significa automáticamente tener problemas financieros. Si tu contrato ofrece un período de gracia para pagar y cumples sus condiciones, puedes evitar intereses sobre compras al liquidar el saldo completo antes del vencimiento.

La CFPB lo explica así: “Puedes evitar pagar intereses sobre nuevas compras si pagas tu saldo completo antes de la fecha de vencimiento”, siempre que conserves ese beneficio.

El problema con el manejo de las tarjetas aparece cuando se usan para sustituir ingresos que no alcanzan. El New York Post plantea un ejemplo hipotético: si cargas $800 mensuales de supermercado y solo puedes abonar $600, agregas $200 al saldo cada mes. En un año serían $2,400 pendientes, antes de intereses.

Los saldos aumentan, pero no todo corresponde a alimentos

La Reserva Federal de Nueva York informó el 11 de agosto de 2026 que “los saldos de tarjetas de crédito aumentaron $21,000 millones”, hasta aproximadamente $1.26 billones durante el segundo trimestre.

El incremento anual fue de $54,000 millones. Estos datos incluyen diferentes compras y obligaciones: no permiten calcular cuánto del aumento corresponde específicamente a comida, gasolina o servicios.

El New York Post citó una encuesta de 2026 encargada por Accredited Debt Relief en la que el 66% de los participantes dijo haber comprado alimentos con tarjeta durante el año anterior.

La diferencia importa: comprar a crédito y depender de deuda para comer no son lo mismo.

Las cuotas pequeñas también comprometen tu próximo sueldo

Los planes de “compra ahora, paga después” pueden repartir una compra entre varios vencimientos. Aunque muchos no cobran intereses si pagas según lo acordado, las obligaciones pueden superponerse con nuevas compras y otros préstamos.

Un estudio de la CFPB publicado el 13 de enero de 2025 encontró que aproximadamente el 63% de los prestatarios analizados mantuvo préstamos simultáneos de este tipo en algún momento de 2022. El análisis utilizó registros de seis grandes proveedores y datos crediticios.

Si utilizas estos planes, suma todas las cuotas pendientes antes de aceptar otra. Un pago inicial pequeño no reduce el precio total de lo que compras.

Nueva York ofrece ayuda gratuita antes del atraso

Si vives o trabajas en la ciudad de Nueva York, puedes solicitar asesoramiento financiero individual gratuito desde los 18 años. Los Centros de Empoderamiento Financiero ayudan a elaborar presupuestos, revisar deudas y desarrollar estrategias para reducir pagos.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador señala: “Los ingresos y el estatus migratorio no importan”, según su información oficial. Puedes llamar al 311 y solicitar asesoramiento financiero; también hay atención en varios idiomas.

Antes de la consulta, reúne:

Estados de cuenta y fechas de vencimiento

Comprobantes de ingresos y facturas esenciales

Cuotas pendientes de compras financiadas

Avisos de cobro, si los recibiste

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre gastos cotidianos a crédito

¿Pagar comida con tarjeta genera intereses automáticamente?

No. Si tienes un período de gracia vigente y liquidas el saldo completo al vencimiento, puedes evitar intereses sobre compras. Revisa las condiciones de tu contrato.

¿El pago mínimo evita que aumente el costo de tu deuda?

No necesariamente. Pagar menos del saldo completo puede dejar una cantidad pendiente que genere intereses. El mínimo no equivale a liquidar la deuda.

¿Las compras sin intereses también pueden complicar mi presupuesto?

Sí. Aunque no cobren intereses, sus cuotas comprometen ingresos futuros y pueden coincidir con otros vencimientos. Calcula el total pendiente, no solo el próximo abono.

¿Dónde puedo pedir ayuda gratuita en Nueva York?

Llama al 311 y solicita asesoramiento financiero. Puedes acceder si tienes al menos 18 años y vives o trabajas en la ciudad, sin restricciones de ingresos o estatus migratorio.

Conclusión

Si ya tienes comprometido tu próximo sueldo para pagar compras consumidas, revisa cuánto necesitas para vivir antes de asumir otra obligación. Consolidar saldos puede ayudarte a reorganizar pagos, pero no corrige por sí solo una diferencia persistente entre ingresos y gastos. La salida requiere atender ese faltante, no únicamente cambiar de acreedor.

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