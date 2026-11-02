Elecciones de medio término: inflación y empleo ponen a prueba el balance económico de Trump

Los precios en Estados Unidos aumentaron 3.7% en septiembre respecto al mismo mes del 2025, por encima del incremento salarial promedio de 3%. Esta diferencia pone bajo escrutinio el discurso económico de Donald Trump antes de las elecciones de medio término, en un escenario de baja aprobación presidencial que amenaza las posibilidades del Partido Republicano de mantener el control del Congreso.

Una encuesta Reuters/Ipsos concluida el 26 de octubre situó la aprobación de Trump en 32% y encontró una ventaja demócrata de 47% frente a 36% en la preferencia de los votantes registrados para el Congreso.

Una economía con resultados contradictorios

Los últimos informes muestran una economía que mantiene su crecimiento, pero cuyos avances no se reflejan por igual en el bolsillo de los trabajadores. Para millones de hogares, el aumento de los ingresos no alcanza necesariamente para compensar el encarecimiento de los gastos cotidianos.

La gasolina concentra una de las mayores presiones sobre el presupuesto familiar. Su índice de precios aumentó 34.2% en los últimos 12 meses, mientras que los alimentos subieron 2.5% y el componente de vivienda avanzó 3.2%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El costo de conducir, comprar comida y mantener un hogar continúa absorbiendo una parte importante del ingreso disponible.

Para evaluar cómo ha cambiado tu capacidad de compra, compara el aumento de tus ingresos con lo que gastas en transporte, alimentos y vivienda. Esa revisión permite identificar qué rubros están consumiendo tu presupuesto.

La inflación contradice el mensaje de Trump

“Casi no tenemos inflación”, afirmó Trump durante un acto electoral el 3 de octubre en Vandalia, Ohio, según Associated Press (AP). Sin embargo, el informe del BLS publicado el 14 de octubre situó la inflación anual en 3.7%, frente al 3.4% de agosto.

La diferencia también alcanza una promesa central de su regreso a la Casa Blanca. En su discurso inaugural de 2025, Trump aseguró que buscaría “reducir rápidamente los costos y los precios”.

El encarecimiento no está distribuido uniformemente. La guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero, ha impulsado los precios de la gasolina, según AP, y ha aumentado la presión sobre el presupuesto familiar. Los incrementos anuales de septiembre fueron:

Gasolina: aumento anual de 34.2%

Electricidad: incremento de 4.4%

Alimentos comprados para consumir en casa: alza de 1.8%

Comidas fuera del hogar: aumento de 3.5%

La gasolina explicó más de la mitad del aumento mensual general de septiembre. Por eso, quienes necesitan conducir para trabajar enfrentan una presión que el promedio nacional de inflación no describe por completo.

El empleo resiste, pero contratar cuesta más tiempo

El desempleo nacional se mantuvo en 4.2% en septiembre, con 7.1 millones de personas desempleadas. No obstante, las nóminas no agrícolas apenas sumaron 29,000 puestos, después de un promedio mensual de 45,000 durante los doce meses anteriores.

“El empleo en todas las grandes industrias registró pocos cambios durante el mes”, señaló el BLS en su comunicado del 2 de octubre. Una tasa de desempleo estable convive así con una contratación débil.

Para la comunidad hispana, el dato específico fue menos favorable: la tasa de desempleo se situó en 4.7%, frente al 4.2% general. Además, 1.9 millones de personas llevaban al menos 27 semanas sin trabajo en el conjunto del país.

Si buscas cambiar de empleo, confirma salario, horario y fecha de incorporación antes de renunciar. La estabilidad del desempleo nacional no elimina el riesgo de tardar en conseguir otra oferta.

El crecimiento mejora sin resolver la pérdida de poder adquisitivo

La economía también presenta resultados favorables. La Oficina de Análisis Económico (BEA) informó el jueves 29 de octubre que el producto interno bruto real creció a una tasa anualizada de 3.4% durante el tercer trimestre, frente al 2.2% del segundo.

La inversión, el consumo y el gasto público impulsaron la expansión. El dato muestra una aceleración de la actividad económica, aunque no significa que los salarios hayan avanzado al mismo ritmo.

El salario promedio por hora del sector privado llegó a $37.81 en septiembre, con un aumento anual de 3%. Al crecer menos que el índice de precios, el ingreso promedio ha perdido capacidad de compra frente a la canasta general.

Este contraste define el debate electoral: una economía que puede producir más mientras parte de sus trabajadores necesita destinar una proporción mayor de su sueldo a gastos. Este contraste marca el debate electoral: la economía produce más, mientras parte de sus trabajadores pierde capacidad de compra.

Los datos pendientes llegarán después de votar

Las elecciones legislativas se realizan este martes 3 de noviembre de 2026, pero el siguiente informe nacional de empleo se publicará el viernes 6 de noviembre y el de inflación de octubre, el martes 10 de noviembre.

Al momento de votar, septiembre será el último mes con datos disponibles de empleo e inflación. Las actualizaciones llegarán cuando la jornada electoral ya haya terminado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la economía y las elecciones de EE.UU. 2026

¿La inflación desapareció durante el gobierno de Trump?

No. Los precios aumentaron 3.7% en los doce meses terminados en septiembre de 2026, según el BLS. La gasolina fue uno de los principales factores de presión.

¿Los salarios están aumentando más que los precios?

El salario promedio por hora del sector privado subió 3% anual en septiembre, menos que la inflación de 3.7%. El resultado individual depende de tu ingreso y tus gastos.

¿Estados Unidos sigue creando empleos?

Sí. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 29,000 puestos en septiembre, aunque el ritmo fue inferior al promedio mensual de los doce meses anteriores.

¿La economía está creciendo?

Sí. El PIB real aumentó a una tasa anualizada de 3.4% en el tercer trimestre, según la estimación inicial publicada por la BEA el 29 de octubre.

Conclusión

La política arancelaria de Trump ha añadido presión sobre los precios, mientras los trabajadores enfrentan aumentos salariales que no alcanzan para compensar la inflación. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo: el sueldo sube, pero permite comprar menos.

Si esa brecha persiste, tendrás que destinar más de tu ingreso a los gastos cotidianos y dejar menos para ahorrar o pagar deudas, lejos del alivio económico que el presidente prometió.

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