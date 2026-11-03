Cierran las primeras casillas electorales en Estados Unidos durante las elecciones de medio mandato 2026

Los primeros centros de votación de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos comenzaron a cerrar este martes a las 6:00 p.m. (hora del Este), en partes de Indiana y Kentucky. La jornada renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y numerosos cargos estatales y locales.

El cierre no implica que el escrutinio termine de inmediato. Durante la noche habrá conteos parciales y proyecciones no oficiales, aunque algunas contiendas podrían tardar horas o días en definirse.

¿A qué hora cierran los centros de votación en Estados Unidos?

El calendario avanza por franjas, según los horarios locales y las zonas horarias. Las primeras urnas cerraron a las 6:00 p.m. ET en partes de Indiana y Kentucky. A las 7:00 p.m. ET concluye la votación en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, junto con otras zonas de Indiana y Kentucky y la mayor parte de Florida.

A las 7:30 p.m. ET está previsto el cierre en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental. A las 8:00 p.m. ET cerrarán Alabama, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island y Tennessee, y las zonas restantes de Florida y Nuevo Hampshire.

Arkansas completará la votación a las 8:30 p.m. ET. A las 9:00 p.m. ET cerrarán Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming, y zonas de estados con más de un huso horario.

A las 10:00 p.m. ET concluirá la votación en Iowa, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota del Norte y Utah. California, Idaho, Oregon y Washington llegarán al cierre a las 11:00 p.m. ET, con variaciones en algunos condados. Hawái cerrará a medianoche y Alaska, en la mayor parte de su territorio, también. Las últimas urnas serán las de las islas Aleutianas de Alaska, a la 1:00 a.m. ET del miércoles.

Los horarios pueden variar dentro de un mismo estado. El horario exacto depende del condado. En numerosos estados, las personas que permanecen en la fila cuando llega la hora oficial de cierre pueden emitir su voto, de acuerdo con las normas aplicables. Por ello, el cierre anunciado no siempre significa que todos los sufragios pendientes hayan sido depositados.

Casi 39 millones de hispanos pudieron votar

El electorado estadounidense llega a estos comicios con una dimensión mayor que en las legislativas de 2022. Según las proyecciones del Pew Research Center, cerca de 249.8 millones de ciudadanos tienen derecho a votar en 2026, unos 8.45 millones más que hace 4 años, un crecimiento aproximado del 3%.

Los hispanos sumaron alrededor de 38.95 millones de ciudadanos elegibles, frente a los 30.65 millones de votantes afroamericanos. La cifra los convierte en el segundo grupo más numeroso por origen étnico o racial, detrás de los estadounidenses blancos.

Pew calcula que el electorado hispano creció en 5.25 millones desde 2022, un aumento del 16%. Más de la mitad del crecimiento total de la población elegible para votar en el país durante ese periodo corresponde a los hispanos.

Congreso, gobernadores y alcaldías, en juego

En el plano federal, los votantes decidirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 puestos del Senado correspondientes a elecciones regulares. Se suman 2 escaños senatoriales de Florida y Ohio, vacantes después de que Marco Rubio asumiera como secretario de Estado y JD Vance como vicepresidente. Ambos puestos fueron ocupados provisionalmente por legisladores designados y también se someten al voto.

El control del Congreso definirá el margen de maniobra de la Casa Blanca y la capacidad de la oposición para negociar o bloquear iniciativas durante la segunda mitad del mandato.

También se eligen gobernadores en 36 estados y autoridades locales en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh. Las boletas incluyen cargos y medidas con impacto directo en los servicios de cada comunidad.

Los primeros resultados serán parciales

Los grandes medios publicarán proyecciones conforme reciban datos de los condados. No serán resultados oficiales, sino estimaciones basadas en conteos parciales y análisis estadísticos.

El escrutinio avanzará a distintas velocidades; algunos estados reportarán buena parte de los votos durante la noche; otros procesarán sufragios por correo y boletas provisionales durante días. Una ventaja inicial puede cambiar.

Hay que distinguir el cierre de las urnas de los resultados preliminares y la certificación oficial. El panorama definitivo dependerá del conteo completo y de los procedimientos estatales.

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