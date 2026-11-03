Elecciones de medio mandato en EE.UU.: más votantes que en 2022 en los 7 estados clave para el Senado

La participación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos muestra señales de crecimiento en varios de los estados que podrían definir el control del Senado.

Más de 59 millones de estadounidenses habían votado por adelantado antes de la jornada electoral de este martes 3 de noviembre, una cifra que refleja el interés de los ciudadanos en unos comicios que pueden modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Los datos recopilados por el University of Florida Voting Lab y citados por CBS News muestran un volumen considerable de sufragios anticipados. Sin embargo, el incremento no ha sido uniforme en todo el país; algunos estados registran avances importantes frente a 2022, mientras otros mantienen niveles similares o incluso inferiores.

La diferencia importa. Aunque una participación elevada suele interpretarse como una señal de movilización política, el número de votos emitidos no permite determinar qué partido resultará beneficiado. El comportamiento electoral también depende de la composición de los votantes, las preferencias locales y la competencia particular de cada contienda.

Texas, Ohio y Kansas destacan por el aumento del voto anticipado

Las miradas están puestas en varios estados donde las elecciones al Senado presentan una competencia especialmente reñida. Entre ellos figuran Maine, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Michigan, Ohio, Iowa, Kansas, Texas y Alaska.

Un análisis de AP encontró incrementos significativos en la votación anticipada de algunos de estos territorios. Texas registraba un aumento de 74% frente al mismo momento de las elecciones de medio mandato de 2022. Kansas había más que duplicado sus cifras, mientras que Maine, Carolina del Norte y Ohio superaban un crecimiento de 30%.

En Maine, los sufragios anticipados eran 39% superiores a los registrados 4 años atrás. Ohio también mostraba una movilización considerable: 2 semanas antes de la elección, ya se habían emitido 156,000 votos más que en el mismo periodo de 2022, un incremento cercano al 30%.

Michigan y Georgia presentaban un panorama distinto. Ambos estados acumulaban un volumen importante de votos anticipados, aunque sus cifras se mantenían en niveles similares a los de las elecciones de medio mandato anteriores. En Iowa, en cambio, la votación adelantada estaba aproximadamente 6% por debajo del registro correspondiente al mismo momento de 2022.

Estas diferencias muestran por qué resulta arriesgado interpretar el crecimiento del voto anticipado como una ventaja directa para demócratas o republicanos. La participación es apenas una parte del escenario electoral.

Los demócratas buscan recuperar el control del Senado

El Senado representa uno de los principales campos de batalla de estos comicios. Los republicanos llegan a la jornada con una mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas. Para cambiar esa distribución, la oposición necesita conseguir una ganancia neta de cuatro puestos.

Texas se perfila como uno de los escenarios más observados. El demócrata James Talarico compite contra el fiscal general republicano Ken Paxton por el escaño que ocupa John Cornyn. La contienda tiene un significado especial para los demócratas, que buscan ganar una elección estatal en Texas por primera vez en más de tres décadas.

Ohio también concentra la atención política y los recursos de ambas organizaciones. Su importancia no se limita al Senado: el comportamiento de los votantes en este estado puede ofrecer pistas sobre el ánimo electoral en otras regiones del país.

Maine, Kansas y Alaska completan parte del mapa de territorios donde los resultados podrían modificar la composición de la Cámara Alta. En una elección con varias carreras competitivas, incluso una victoria por un margen reducido puede alterar el equilibrio legislativo.

Los estadounidenses eligen este martes a los ocupantes de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y a los representantes de 35 puestos del Senado. Además, se celebran elecciones para gobernador en 36 estados.

Los demócratas aspiran a recuperar la mayoría en la Cámara Baja, mientras que en el Senado necesitan una remontada más exigente para desplazar a los republicanos.

El resultado tendrá consecuencias que van más allá de la disputa entre partidos. Quien controle cada cámara tendrá mayor capacidad para impulsar proyectos de ley, negociar el presupuesto federal, supervisar las decisiones de la Casa Blanca y respaldar o bloquear las prioridades del gobierno.

Para millones de familias, incluidas las comunidades latinas, esa distribución de poder puede repercutir en debates sobre inmigración, empleo, impuestos, atención médica, educación y programas sociales.

Por ahora, las cifras de voto anticipado permiten identificar dónde existe una mayor movilización, pero no anticipan necesariamente quién ganará. El resultado dependerá de los sufragios emitidos durante la jornada y del conteo oficial en cada estado.

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