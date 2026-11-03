Elecciones en Nueva York: qué se vota, horarios de cierre, candidatos y qué documentos llevar

Los neoyorquinos acuden a las urnas este martes para participar en las elecciones generales de Estados Unidos, una jornada en la que se definirán cargos estatales, federales y locales. Los votantes podrán elegir al próximo gobernador de Nueva York, al fiscal general y al contralor del estado, además de decidir quiénes ocuparán varios escaños en el Congreso y en la Legislatura estatal.

La jornada electoral también contempla elecciones para cargos municipales y judiciales, así como propuestas que podrían modificar disposiciones de la ciudad o del estado. La papeleta no será idéntica para todos los electores: los cargos y las contiendas que aparecerán dependerán del condado, la ciudad y el distrito electoral donde esté registrado cada votante.

De acuerdo con la información publicada por myNBC5, todos los electores registrados en Nueva York podrán votar en las contiendas estatales para gobernador, fiscal general y contralor. También podrán participar en las elecciones legislativas que correspondan a su distrito y en las votaciones para representantes federales.

Entre los cargos que aparecerán en las papeletas figuran el de gobernador y vicegobernador de Nueva York, contralor estatal y fiscal general, y se votará por representantes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, senadores estatales y miembros de la Asamblea Estatal.

En el ámbito municipal, las boletas pueden incluir cargos como el de concejal, entre ellos el correspondiente al Distrito 3 de la ciudad de Nueva York, así como puestos judiciales en la Corte Suprema estatal, la Corte Civil y el Tribunal de Sucesiones.

En el norte del estado, por ejemplo, los electores registrados en los condados de Clinton, Essex y Franklin podrán votar por el representante del Distrito 21 del Congreso y por el senador estatal del Distrito 45, además de las contiendas estatales que correspondan.

Quiénes son los candidatos a los principales cargos estatales de Nueva York

Una de las contiendas centrales será la elección para gobernador, en la que se enfrentan la demócrata Kathy Hochul, quien busca continuar en el cargo, y el republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau.

Blakeman ha centrado sus propuestas en reducir los impuestos sobre la renta y las facturas de servicios públicos. Asimismo, se opone a las políticas de santuario que limitan la cooperación de las autoridades estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y rechaza la moratoria sobre los centros de datos, reseñó Gothamist.

El republicano fue elegido ejecutivo del condado de Nassau en 2021. Antes ocupó un puesto como concejal de Hempstead y se desempeñó como comisionado de la Autoridad Portuaria. Durante la campaña cuestionó la gestión de la actual gobernadora: “No podemos permitirnos cuatro años más de Kathy Hochul”.

Fiscal general de Nueva York

La demócrata Letitia James busca la reelección frente a la republicana Saritha Komatireddy.

James, quien ocupa el cargo desde 2019, ha planteado entre sus prioridades combatir la venta de armas ilegales y las armas de fabricación casera, proteger los derechos legales de los inmigrantes y perseguir a prestamistas y proveedores de hipotecas que incurran en prácticas abusivas.

La actual fiscal general fue defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar y ocupar un cargo de esa naturaleza en la ciudad.

También representó a sectores de Brooklyn en el Concejo Municipal. Durante su gestión ha presentado más de 50 demandas contra la administración del presidente Donald Trump.

Komatireddy, por su parte, propone aumentar el enjuiciamiento de delitos callejeros, entre ellos los hurtos en establecimientos comerciales y el narcotráfico. También plantea investigar el manejo de los albergues para personas sin hogar y fiscalizar posibles casos de despilfarro, fraude y abuso tanto en el sector público como en el privado.

La candidata republicana fue fiscal adjunta de Estados Unidos en Brooklyn, donde participó en procesos judiciales contra dirigentes de Al-Qaeda, el Estado Islámico y organizaciones mexicanas de narcotráfico. Posteriormente, durante el gobierno de Joe Biden, se desempeñó como jefa de gabinete de la Administración para el Control de Drogas.

Contralor del estado

En la contienda por la Contraloría se enfrentan el demócrata Tom DiNapoli, actual titular del cargo, y el republicano Joseph Hernandez.

DiNapoli, elegido por primera vez en 2007, es el segundo contralor con más años de servicio en la historia de Nueva York. Antes de asumir esa responsabilidad fue miembro de la Asamblea Estatal por el condado de Nassau.

Entre sus propuestas figura orientar las inversiones del fondo estatal de pensiones hacia emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2040, realizar auditorías periódicas de todos los distritos escolares y mantener el crecimiento del fondo de pensiones, que alcanzó los $291,000 millones de dólares, de acuerdo con la información recogida por Gothamist.

Su contrincante, Hernandez, es un inversionista con trayectoria en Wall Street y fundador y socio gerente sénior de Blue Water Venture Partners. Nació en Cuba y llegó a Estados Unidos como refugiado cuando tenía siete años.

Su programa propone auditar las agencias estatales, las autoridades públicas y los programas gubernamentales, además de revisar los contratos estatales. También plantea crear un fondo de inversión de $10,000 millones de dólares, denominado Fondo de Oportunidades del Imperio, para financiar empresas e industrias emergentes, con un modelo similar al de un fondo soberano.

Elecciones al Congreso: quiénes compiten en los distritos de Nueva York

Además de las contiendas estatales, los electores de distintos distritos de Nueva York elegirán a sus representantes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre las disputas destacadas figuran cinco distritos en los que se enfrentan candidatos demócratas y republicanos.

Distrito 17: Mike Lawler y Cait Conley

El republicano Mike Lawler, actual representante del distrito, busca conservar su escaño frente a la demócrata Cait Conley.

Lawler llegó al Congreso en 2022, después de haber sido miembro de la Asamblea Estatal. Entre sus principales posiciones está ampliar la deducción federal de impuestos estatales y locales, conocida como SALT.

También se opone a las políticas de santuario y ha defendido la reapertura de la central nuclear de Indian Point como una alternativa para atender los elevados costos de la electricidad en Nueva York.

El congresista ha destacado su capacidad para alcanzar acuerdos con legisladores de ambos partidos y asegura que ha sido reconocido como uno de los miembros más bipartidistas y eficaces de la Cámara.

Conley, su contrincante demócrata, fue directora de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Joe Biden y oficial del Ejército, con servicio en Irak y Afganistán.

Su programa incluye respaldar una opción pública de seguro médico, prohibir que los integrantes del Congreso negocien acciones y establecer un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

Distrito 3: Tom Suozzi y Mike LiPetri

El demócrata Tom Suozzi, actual representante del distrito, se enfrenta al republicano Mike LiPetri.

Suozzi llegó por primera vez al Congreso en 2016, pero dejó su escaño para competir por la gobernación de Nueva York en 2022. Perdió las primarias demócratas frente a Kathy Hochul y regresó a la Cámara de Representantes en 2024, después de que ese órgano expulsara al entonces congresista George Santos.

El legislador se opone a los aranceles impuestos por Trump y a la guerra en Irán. En materia energética, defiende un enfoque que combine fuentes renovables, gas natural y energía nuclear.

LiPetri fue miembro de la Asamblea Estatal entre 2019 y 2021 y ya había competido por el mismo escaño en 2024, cuando perdió frente a Suozzi.

Entre sus propuestas está deportar a inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes penales. También se opone a los boicots contra Israel y a las regulaciones sobre las criptomonedas.

Distrito 4: Laura Gillen y Jeanine Driscoll

La demócrata Laura Gillen, quien ocupa actualmente el escaño, busca la reelección frente a la republicana Jeanine Driscoll.

Gillen llegó al Congreso en 2024, después de desempeñarse como supervisora municipal de Hempstead. Apoya eliminar el límite máximo a la deducción de impuestos estatales y locales, extender el Estatus de Protección Temporal para los haitianos que viven en Estados Unidos y rechaza los recortes a Medicaid.

Driscoll, por su parte, es recaudadora de impuestos del municipio de Hempstead y ocupa ese cargo desde 2019. Sus principales propuestas incluyen restablecer la deducción completa de impuestos estatales y locales y reforzar la frontera entre Estados Unidos y México.

La candidata republicana sostiene que las familias de clase media del distrito necesitan una representación que atienda sus problemas económicos.

Distrito 1: Nick LaLota y Christopher Gallant

En el Distrito 1, el republicano Nick LaLota, representante actual, se enfrenta al demócrata Christopher Gallant.

LaLota fue elegido para la Cámara de Representantes en 2022 y anteriormente participó en tres misiones militares en el extranjero como oficial naval. Sus propuestas incluyen reducir los impuestos y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Al mismo tiempo, se opone a la perforación petrolera en alta mar en Long Island.

Gallant, antiguo piloto del Ejército y presidente de un sindicato local de controladores de tráfico aéreo, plantea construir más viviendas cerca de las estaciones de transporte público, refinanciar los préstamos estudiantiles federales y ampliar los créditos fiscales por hijos.

Distrito 11: Nicole Malliotakis y Mike DeCillis

La republicana Nicole Malliotakis, representante actual del Distrito 11, busca otro período en el Congreso frente al demócrata Mike DeCillis.

Malliotakis fue elegida por primera vez en 2020, después de haber formado parte de la Asamblea Estatal. Entre sus prioridades figura aumentar los recursos destinados al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE, así como suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina para reducir los costos energéticos.

La congresista ha defendido las medidas de seguridad fronteriza y las deportaciones de inmigrantes que hayan cometido delitos.

DeCillis, quien fue socorrista, oficial de la Policía de Nueva York y profesor de educación especial, propone aumentar los impuestos a las empresas y establecer un sistema sanitario de pagador único.

El candidato demócrata sostiene que los residentes del distrito no tienen actualmente una representación suficiente de sus intereses en el gobierno federal.

A qué hora cierran las urnas en Nueva York y en los demás estados

Los horarios de cierre de los centros de votación varían entre los estados de Estados Unidos, por lo que los resultados de las elecciones no comenzarán a conocerse simultáneamente en todo el país. En Nueva York, las urnas cerrarán a las 9:00 p. m. (hora del este) de este martes 3 de noviembre.

En una guía publicada el 2 de noviembre, CNN recopiló los horarios de cierre de los centros electorales en todo el territorio estadounidense. Todas las horas de la siguiente relación corresponden al horario del este (ET), que es el utilizado en Nueva York.

Los primeros centros de votación cerrarán a las 6:00 p.m., en algunos distritos de Indiana y Kentucky. Una hora después, a las 7:00 p.m., terminará la votación en la mayor parte de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, además de algunos distritos de Indiana y Kentucky.

A las 7:30 p.m. cerrarán las urnas en Carolina del Norte y Ohio. Posteriormente, a las 8:00 p.m., concluirá la jornada electoral en Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia Occidental y varios distritos de Florida, Kansas y Texas.

Arkansas será uno de los siguientes estados en cerrar sus centros de votación, a las 8:30 p.m.

A las 9:00 p.m. llegará el turno de Nueva York, junto con Arizona, Colorado, Iowa, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming. También cerrarán a esa hora algunos distritos de Kansas, Michigan y Texas.

Más tarde, a las 10:00 p.m., finalizará la votación en Idaho, Montana, Nevada y Utah.

California, Oregón y Washington cerrarán sus centros a las 11:00 p.m. Hawái lo hará a la medianoche y Alaska será el último estado, con el cierre de sus urnas a la 1:00 a.m. del miércoles, siempre en horario del este.

CNN advierte que el cierre de los centros electorales no significa que los resultados definitivos se conozcan inmediatamente. El ritmo del escrutinio depende de los procedimientos de cada estado y de la rapidez con la que sus condados reporten los votos.

En algunos lugares se contabilizan primero las papeletas anticipadas y las enviadas por correo, mientras que en otros los resultados se publican progresivamente. Por esa razón, las primeras cifras pueden cambiar a medida que avanza el conteo y se incorporan los votos pendientes.

La guía de CNN también señala que algunos estados pueden tardar más en completar el escrutinio. En Maine, por ejemplo, los resultados se recopilan desde casi 500 municipios y en 2024 se necesitó hasta el miércoles por la tarde para contabilizar 90% de los votos.

En Alaska, parte de las papeletas enviadas por correo puede recibirse varios días después de las elecciones, lo que retrasa la publicación de los resultados completos.

Qué documentos se necesitan para votar en Nueva York

Una de las particularidades del sistema electoral de Nueva York es que no se exige presentar una identificación para votar presencialmente en la mayoría de los casos.

La excepción corresponde a las personas que votan por primera vez y que no presentaron una identificación válida cuando se registraron. Estos electores deberán mostrar un documento que permita verificar su identidad.

De acuerdo con la información publicada por myNBC5, entre los documentos aceptados para acreditar la identidad se encuentran una identificación vigente y válida con fotografía, como la licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados para quienes no conducen.

También se aceptan una factura reciente de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque emitido por el gobierno, un recibo de pago de salario u otro documento gubernamental que incluya el nombre y la dirección del votante.

Por tanto, quienes ya están registrados y no pertenecen a la categoría de electores que deben acreditar su identidad por primera vez pueden acudir a las urnas sin presentar estos documentos.

Otro requisito indispensable es estar inscrito en el registro electoral. Nueva York no permite registrarse el mismo día de las elecciones generales. El plazo para presentar solicitudes de inscripción, tanto por correo como en persona, venció el 24 de octubre pasado.

Los electores pueden comprobar su situación en el registro y consultar el lugar donde les corresponde votar a través de la página oficial de la Junta Electoral del estado.

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