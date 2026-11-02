Mamdani amenaza con demandar a ICE por usar estacionamientos municipales, el DHS defiende sus operativos

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, amenazó este lunes con emprender acciones legales si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa utilizando estacionamientos municipales para preparar operativos migratorios, por su parte el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende la agencia, rechazó el reclamo y aseguró que su presencia en esos espacios “está autorizada por la legislación federal”, según una respuesta publicada por la cadena ABC7.

El anuncio abre otro frente en la confrontación entre la Alcaldía y la administración Trump por los límites de las políticas santuario: mientras el Gobierno municipal busca impedir que sus instalaciones y recursos faciliten las operaciones migratorias, Washington acusa a los dirigentes neoyorquinos de obstaculizar la aplicación de las leyes federales.

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, al director interino de ICE, David J. Venturella, y al responsable de la oficina de la agencia en Nueva York, Kenneth Genalo, el mandatario municipal exigió instrucciones expresas para que los agentes dejen de utilizar esos terrenos como bases operativas.

De acuerdo con la Alcaldía, agentes federales han estacionado vehículos y celebrado reuniones en estacionamientos municipales sin personal asignado, incluidos espacios en Van Cortlandt Park, en El Bronx, y a lo largo de la calle 111, junto a Flushing Meadows Corona Park, en Queens. Estos últimos se encuentran cerca de un centro preescolar municipal y de instituciones culturales que reciben diariamente a niños y familias.

“ICE no tiene derecho a utilizar nuestras propiedades como base para separar familias. Eso incluye cada parque y cada estacionamiento que pertenece a esta Ciudad. Si siguen regresando, nos veremos en los tribunales”, compartió Mamdani en un comunicado.

Como parte de su respuesta, la administración Mamdani anunció nuevos protocolos y capacitación para los empleados del Departamento de Parques cuando organismos policiales externos intenten acceder a propiedades bajo su administración.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó la exigencia municipal, advirtiendo que “ninguna familia de Nueva York debería temer que ir al parque o caminar por su vecindario pueda significar ser separada de sus seres queridos”, expresó.

Entretanto, el asesor jurídico municipal, Steven Banks, aseguró que la Ciudad está preparada para acudir a los tribunales si continúa el uso no autorizado de sus terrenos.

La respuesta federal apunta directamente al alcalde, pues además de defender la legalidad de la presencia de ICE en estacionamientos públicos, el DHS sostuvo que Mamdani debería agradecer a los agentes por sus labores de seguridad y lo acusó de no asumir esa tarea, según ABC7.

La agencia calificó el uso de estos espacios como una práctica habitual de los organismos policiales.

Esta confrontación se intensifica en vísperas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, con la política migratoria como otro frente de disputa entre la administración Trump y los dirigentes demócratas de Nueva York.

El tiroteo que empeoró todo

La acción municipal llega después de varias semanas de tensión por el operativo del 8 de octubre en Marble Hill, donde un agente de ICE disparó contra Oscar Belgal, de 28 años, mientras su hijo de cinco años estaba dentro del vehículo.

Asimismo, las autoridades federales defendieron los disparos alegando que Belgal golpeó vehículos oficiales y avanzó hacia los agentes. En este sentido, Mamdani cuestionó las tácticas utilizadas y el riesgo para el niño y los vecinos, mientras que la agencia Reuters informó que no pudo verificar independientemente la versión federal del incidente.

El 16 de octubre, Mamdani y más de 100 funcionarios electos pidieron a propietarios y operadores de estacionamientos privados que negaran a ICE el uso de sus instalaciones, ya que según la Alcaldía, los agentes involucrados en el operativo de Marble Hill habían utilizado un estacionamiento privado situado a pocas cuadras.

Aquella petición buscaba extender a los propietarios privados una postura que la Ciudad ya sostiene respecto de sus propios inmuebles: impedir que se conviertan en puntos de concentración, procesamiento o preparación de operaciones migratorias, salvo las excepciones legales correspondientes.

La preocupación también ha alcanzado espacios vinculados con escuelas. Por ejemplo, la publicación City Limits documentó la presencia de agentes el 3 de octubre en un estacionamiento junto a la Escuela Pública 280 en Jackson Heights. Tanto el terreno como el edificio pertenecen a una iglesia, y la Ciudad alquila el inmueble escolar en determinados horarios.

Por su parte, DHS confirmó dos arrestos y sostuvo que sus agentes entraron brevemente al estacionamiento para evaluar las lesiones de un funcionario después de un forcejeo.

En medio de la intensa controversia, la concejal Carmen De La Rosa del Alto Manhattan respaldó la medida y denunció el impacto de los operativos en su distrito.

“Durante el último año, ICE ha hecho sentir su presencia violenta en mi distrito, haciendo desaparecer personas, rociándolas con gas pimienta y, más recientemente, disparando contra uno de nuestros vecinos”, afirmó.

Washington responsabiliza a políticas santuario

El enfrentamiento trasciende los estacionamientos. El 12 de octubre, el DHS afirmó que las autoridades del estado de Nueva York no habían atendido 16,070 solicitudes de retención migratoria entre el 20 de enero de 2025 y el 8 de octubre de 2026.

“Aplicamos estas leyes sin ayuda del alcalde Mamdani ni de la gobernadora Hochul”, declaró Mullin en el comunicado federal, reproducido por Forth. La cifra corresponde al conjunto del estado, no exclusivamente a la ciudad de Nueva York.

Estas solicitudes, conocidas como ‘detainers’, piden que otra autoridad mantenga a una persona detenida hasta 48 horas después de su liberación prevista para permitir que ICE asuma su custodia.

Hay que recordar que las leyes santuario de la Gran Manzana limitan la cooperación de agencias municipales con la aplicación federal de las leyes migratorias, pero no impiden por sí mismas que ICE opere en los cinco condados. Las normas restringen el uso de recursos locales y establecen condiciones para colaborar con las autoridades migratorias, con excepciones relacionadas, entre otros supuestos, con determinadas condenas graves o violentas.

Una victoria judicial

La nueva advertencia de Mamdani también llega después de una victoria judicial para la Ciudad. El pasado 15 de octubre, el juez federal Ramón E. Reyes Jr. desestimó la demanda presentada por el Gobierno federal contra las leyes santuario neoyorquinas.

El juez encontró que Washington carecía de legitimación para presentar el caso y rechazó sus argumentos para obligar a los funcionarios locales a colaborar en la aplicación de las leyes migratorias civiles, según informó Gothamist. Esa decisión, sin embargo, no resolvió específicamente la controversia anunciada ahora sobre los estacionamientos.

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