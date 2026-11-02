Elecciones 2026 en Nueva York y Nueva Jersey: cómo encontrar tu centro de votación y dónde entregar la boleta por correo

Las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2026 están prácticamente ya en juego y los residentes de Nueva York y Nueva Jersey que todavía no hayan emitido su voto tendrán una última oportunidad para participar este martes 3 de noviembre, cuando se abran las urnas para la jornada electoral.

Quienes no aprovecharon el periodo de votación anticipada todavía pueden acudir personalmente a las urnas, pero antes necesitan confirmar cuál es su centro de votación. No basta con presentarse en cualquier escuela, biblioteca o edificio público habilitado como casilla; tanto Nueva York como Nueva Jersey asignan un lugar específico a cada elector.

La consulta es especialmente importante para quienes se mudaron recientemente, cambiaron de domicilio o no recuerdan dónde les corresponde votar. También conviene revisar los horarios y las instrucciones de cada condado antes de salir de casa.

Dónde consultar el centro de votación en Nueva York

Los electores del estado de Nueva York pueden localizar su casilla mediante el sitio web oficial Voter Lookup. La herramienta solicita 4 datos para identificar el registro electoral:

Condado donde está registrado el votante

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Código postal

Una vez ingresada la información, el sistema permite consultar la dirección del centro asignado para votar el día de las elecciones.

Es importante distinguir entre los lugares habilitados para la votación anticipada y los que funcionan durante Election Day. No necesariamente son los mismos. Por eso, quienes participaron en las elecciones anticipadas de otros años, no deberían asumir que su casilla habitual sigue siendo la correspondiente.

En la ciudad de Nueva York, los centros de votación estarán abiertos el martes 3 de noviembre de las 6 hasta las 21 horas (ET). El horario también está establecido para el resto del estado. Los electores que se encuentren en la fila antes de las 21 horas podrán permanecer en ella para emitir su sufragio.

Cómo encontrar tu centro de votación en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, el procedimiento es diferente. Los residentes pueden consultar su lugar asignado a través del buscador oficial de la División Electoral del estado, Polling Place Search.

Para realizar la búsqueda, necesitan ingresar su dirección residencial y el código postal. El sistema mostrará el centro al que deben acudir para participar en la elección.

Otra alternativa consiste en revisar la boleta de muestra (sample ballot) que envía el condado, donde también aparece la información del lugar de votación.

A diferencia de Nueva York, las urnas de Nueva Jersey funcionarán el martes 3 de noviembre de las 6 a las 20 horas (ET). La diferencia de una hora entre ambos estados es importante para quienes viven cerca de la frontera y trabajan o realizan actividades a ambos lados del río Hudson.

Dónde entregar las boletas por correo en Nueva York y Nueva Jersey

Quienes solicitaron una boleta para votar por correo (mail-in ballot), también deben prestar atención a las reglas de entrega. Aunque ambos estados permiten depositarlas en lugares habilitados, existen diferencias importantes.

En Nueva York, los votantes pueden entregar su boleta completada en cualquiera de estas opciones:

La oficina de la Junta Electoral (Board of Elections) de su condado.

Un centro de votación anticipada habilitado en su condado, durante el periodo correspondiente.

Un centro de votación asignado para el día de las elecciones.

Para la jornada del 3 de noviembre, la fecha límite para entregar personalmente la boleta en una oficina electoral o en un centro de votación es las 21 horas (ET). Las autoridades estatales también establecen que los sobres enviados por correo deben tener estampillas con fecha no posterior al día de las elecciones.

En Nueva Jersey, las alternativas son distintas. Los electores pueden depositar sus boletas en un buzón electoral seguro (secure ballot drop box) ubicado en su condado o entregarlas directamente en la oficina local de la Junta Electoral.

La lista de buzones autorizados está disponible en el portal oficial de Nueva Jersey. También se pueden consultar las direcciones y los datos de contacto de las oficinas electorales en este directorio estatal.

Nueva Jersey no permite entregar las boletas de voto por correo en los centros de votación el día de las elecciones. El plazo para depositarlas en un buzón autorizado o llevarlas personalmente a la oficina electoral del condado vence a las 8:00 p.m. del martes 3 de noviembre.

¿Se puede votar en cualquier centro del condado?



No. Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, los electores deben acudir al lugar que tienen asignado para Election Day. No pueden elegir libremente otra escuela, biblioteca o instalación pública de su condado.

Esta regla también significa que conocer la ubicación de los centros de votación anticipada no garantiza que allí puedan sufragar el martes. La consulta en los portales oficiales es la manera más segura de evitar confusiones.

¿Es posible registrarse para votar el mismo día de las elecciones?

No. Ni Nueva York ni Nueva Jersey permiten el registro electoral el mismo día de las elecciones en los centros de votación.

Esto significa que quienes todavía no estén inscritos en el padrón electoral no podrán registrarse y emitir su voto durante la jornada del 3 de noviembre. La inscripción debía completarse dentro de los plazos establecidos por cada estado.

Por eso, antes de trasladarse a una casilla, conviene comprobar el estado del registro y confirmar que la información personal y la dirección residencial estén actualizadas.

Para los residentes del área triestatal, la diferencia entre los horarios de cierre y las reglas para entregar las boletas por correo puede resultar determinante. La jornada electoral tendrá dos horarios distintos: las 9:00 p.m. en Nueva York y las 8:00 p.m. en Nueva Jersey.

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