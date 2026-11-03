La Policía de Nueva York subasta joyas, electrónicos y ropa de marca por internet

Las joyas, monedas raras, prendas de marca y aparatos electrónicos que quedan bajo custodia de la Policía de Nueva York pueden terminar a la venta por internet. El NYPD realiza subastas periódicas de bienes incautados y no reclamados, abiertas al público mediante la casa de subastas PropertyRoom.

Qué artículos se pueden comprar

La Sección de Gestión de Bienes del departamento trabaja con esta casa de subastas externa, especializada en propiedades procedentes de agencias policiales de distintas partes de Estados Unidos.

Además de artículos de alta gama, las ventas pueden incluir vehículos. La oferta cambia según los bienes disponibles y las subastas activas.

Participar es gratuito y no requiere pertenecer a la policía. Sin embargo, ganar una subasta implica pagar el artículo y los cargos correspondientes.

Cómo empezar a participar

Los interesados pueden ingresar a PropertyRoom.com y crear una cuenta.

Para ofertar es necesario tener al menos 18 años, aceptar las condiciones de uso y registrar un método de pago válido.

El registro requiere un correo electrónico, una contraseña y el nombre legal del participante.

Una vez dentro, se pueden revisar las fotografías, descripciones y condiciones de cada artículo antes de presentar una oferta.

La plataforma acepta participantes de Estados Unidos en todas sus categorías.

Los usuarios de México y Canadá únicamente pueden participar en subastas de vehículos y equipo industrial pesado.

Qué se paga además de la oferta ganadora

El precio final puede incluir impuestos, envío, manejo y, cuando corresponda, una comisión adicional para el comprador.

PropertyRoom explica que esa comisión no se aplica a la mayoría de sus artículos. Cuando existe, puede ser de 10%, 12% o 15%, y se informa antes de confirmar la oferta.

Por ejemplo, una puja ganadora de $800 con una comisión de 15% añade $120, para un subtotal de $920 antes de otros cargos. Esta comisión no es reembolsable.

Las compras cuyo total sea de $4,999.99 o menos se cobran automáticamente al método de pago registrado. Las operaciones de $5,000 o más requieren transferencia bancaria.

Si la oferta cumple las condiciones de la subasta y es aceptada, el ganador queda obligado a completar la compra.

En general, las pujas no pueden retirarse, salvo circunstancias excepcionales previstas por la plataforma.

Por qué conviene revisar el estado del producto

Muchos bienes procedentes de agencias policiales deben considerarse usados, salvo que se indique otra condición.

Las fotografías y descripciones permiten conocer qué se ofrece, pero no debe suponerse que un aparato funciona o incluye accesorios que no están mencionados.

PropertyRoom advierte que algunos productos pueden tener garantías antiguas o carecer de soporte del fabricante.

Tampoco reembolsa gastos de reparaciones o modificaciones realizados por el comprador.

Sigue leyendo:

– NYC subastará autos decomisados y abandonados en noviembre: fechas y cómo participar

– Fair Fares NYC: cómo solicitar el descuento del 50% en el metro y los autobuses

– ¿Un familiar cuida a tu hijo mientras trabajas? NYC podría ayudarte a pagarle