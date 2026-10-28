¿Un familiar cuida a tu hijo mientras trabajas? NYC podría ayudarte a pagarle

Una abuela, un tío u otro familiar que cuida a tu hijo podría recibir pagos mediante los vales de cuidado infantil de Nueva York. Para hacerlo, la familia debe obtener la ayuda y el cuidador necesita estar aprobado e inscrito.

Cómo puede recibir el pago tu familiar

Los vales de la Administración de Servicios para Niños, conocida como ACS, ayudan a cubrir el cuidado de menores desde las seis semanas hasta los 13 años, y hasta los 19 para niños con discapacidad.

Pueden utilizarse con guarderías y proveedores informales aprobados, incluidos familiares, vecinos o amigos.

El familiar debe completar el formulario para proveedores informales o legalmente exentos de licencia.

Los padres o tutores también deben llenar y firmar la sección correspondiente.

WHEDco, una organización sin fines de lucro contratada por el estado, se encarga de aprobar, inscribir y supervisar a estos cuidadores.

Los documentos se presentan ante ACS, que coordina la revisión.

Se requiere un expediente por familia. Si el cuidador aún no está registrado con ACS, también debe completar esa inscripción.

Quiénes pueden solicitar los vales

Se evalúan residencia, ingresos, tamaño del hogar y motivo para necesitar cuidado.

Entre los motivos aceptados están trabajar al menos 10 horas semanales, estudiar, capacitarse, buscar empleo, vivir en alojamiento temporal, recibir servicios por violencia doméstica o tratamiento por consumo de sustancias.

Para quienes califican por trabajo, se exige ganar al menos el salario mínimo, actualmente de $17 por hora en NYC.

Los límites de ingresos mensuales dependen de cuántas personas integran la familia.

Para un hogar de dos personas, los ingresos deben ser inferiores a $6,601.24. Para tres, a $8,155.48. Para cuatro, a $9,707.70. Para cinco, a $11,260.94, y para seis, a $12,814.18.

En familias más numerosas, los límites son $13,105.40 para siete integrantes. $13,396.64 para ocho. $13,687.87 para nueve. $13,979.10 para diez. $14,270.33 para once, y $14,561.56 para doce.

Para hogares de trece personas, el límite es $14,852.79. De catorce, $15,144.03. De quince, $15,435.26. De dieciséis, $15,726.49. De diecisiete, $16,017.72. De dieciocho, $16,308.95. De diecinueve, $16,600.18, y de veinte, $16,891.41.

Estas cifras corresponden a los ingresos mensuales de la familia que se utilizan para evaluar la solicitud. No son las cantidades que recibirá el familiar por cuidar al menor.

Son límites para evaluar la solicitud, no cantidades que recibirá el cuidador.

Los padres no necesitan ser ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el menor debe ser ciudadano o tener un estatus migratorio legal.

Hay lista de espera y condiciones de pago

Por falta de fondos, las nuevas familias que no reciben asistencia en efectivo pueden solicitar la ayuda, pero, si califican, sus hijos ingresan a una lista de espera.

ACS está invitando gradualmente a familias de esa lista, con prioridades para hogares sin vivienda, niños con necesidades especiales y determinados hogares de menores ingresos.

Cómo presentar la solicitud

Puedes solicitar los vales en MyCity o enviar formularios y documentos a NYC Children–EDU, PO Box 40, Maplewood, NJ 07040.

Evita presentar ambas versiones porque puede retrasar el trámite.

Si recibes asistencia en efectivo, contacta tu centro de HRA.

Los formularios del cuidador deben entregarse al HRA Job Center correspondiente.

Las familias vinculadas con protección infantil o crianza temporal deben consultar a su trabajador social o agencia.

Para orientación, llama al 212-835-7610. Los proveedores también pueden escribir a VEU.Prog.Prov@acs.nyc.gov.

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