NYC subastará autos decomisados y abandonados en noviembre: fechas y cómo participar

La Ciudad de Nueva York realizará durante noviembre varias subastas públicas de automóviles que fueron decomisados o declarados abandonados. Los remates se llevarán a cabo en distintos puntos de los 5 condados y representan una oportunidad para quienes buscan adquirir un vehículo, incluidos los aficionados a los modelos clásicos.

Entre los automóviles que pueden despertar interés figura un Alfa Romeo de 1964, una pieza que podría atraer a coleccionistas y entusiastas de los vehículos antiguos. No obstante, antes de participar, los compradores deben considerar que los autos se encuentran en diferentes condiciones y que tendrán que encargarse de retirarlos del depósito donde estén almacenados.

El calendario anunciado por las autoridades contempla 6 jornadas de subastas entre el 4 y el 16 de noviembre. Habrá remates en El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island.

Calendario de subastas de autos en Nueva York

Estas son las fechas programadas de las subastas en NYC para noviembre de 2026:

Miércoles 4 de noviembre: El Bronx y Queens

El Bronx y Queens Jueves 5 de noviembre: El Bronx y Queens

El Bronx y Queens Viernes 6 de noviembre: Brooklyn

Brooklyn Martes 10 de noviembre: Brooklyn

Brooklyn Viernes 13 de noviembre: El Bronx

El Bronx Lunes 16 de noviembre: Staten Island

Las jornadas ofrecen distintas oportunidades para quienes viven en los 5 condados o están dispuestos a trasladarse para participar. Sin embargo, es importante tener presente que no todos los vehículos estarán disponibles en cada ubicación.

La ciudad publica información específica sobre sus subastas y los automóviles incluidos en cada venta a través de su portal oficial. Por ello, antes de acudir, conviene consultar los detalles de los vehículos y confirmar el lugar donde se realizará el remate.

Otro aspecto fundamental es que el comprador deberá recoger el automóvil en el mismo patio de remolque donde se encuentre. La adquisición no incluye un servicio de traslado ni la entrega del vehículo en otro punto de la ciudad.

Qué debes hacer después de comprar un automóvil en una subasta

Una vez que la venta sea definitiva, el comprador deberá pagar el importe completo en efectivo y de inmediato. La ciudad establece que el pago debe realizarse tan pronto como se cierre la operación, por lo que los interesados deben contar con el dinero necesario antes de participar.

El retiro del vehículo también requiere planificación. En muchos casos, será necesario contratar una grúa para trasladarlo fuera del depósito, ya que no todos los automóviles estarán en condiciones de circular.

Los vehículos deben ser retirados antes de las 17 horas (ET) del mismo día de la subasta. Si permanecen en el patio después de ese horario, se cobrará una tarifa de almacenamiento de $20 dólares diarios.

Existe, además, un plazo que los compradores no deben pasar por alto: si el automóvil no es remolcado dentro de las 96 horas posteriores a las 17 horas (ET) del día del remate, será considerado abandonado y retirado.

A esto se suma que el patio de remolque puede cobrar una tarifa adicional por sacar el vehículo de sus instalaciones. Ese gasto es independiente del precio pagado durante la subasta y debe incluirse en el presupuesto.

Por esa razón, antes de hacer una oferta, es recomendable tener previsto cómo se realizará el traslado, cuánto costará contratar una grúa y qué disponibilidad existe para recoger el automóvil dentro del plazo establecido.

¿Puedes conducir el vehículo inmediatamente después de comprarlo?

Ganar una subasta no significa que el automóvil pueda circular de inmediato por las calles de Nueva York.

Las autoridades establecen que un vehículo retirado mediante grúa no puede estacionarse en la vía pública ni conducirse hasta que el nuevo propietario cuente con el registro correspondiente y las placas válidas.

Esta condición es especialmente importante para quienes buscan comprar un automóvil para utilizarlo como medio de transporte. Aunque consigan retirarlo del depósito, primero deberán completar los trámites necesarios para circular legalmente.

También será necesario gestionar el título de propiedad. Para obtenerlo a nombre del comprador, se debe presentar el Certificate of Sale (certificado de venta) en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Este documento acredita que el automóvil fue adquirido durante el remate y permite solicitar que el título sea emitido a nombre de su nuevo propietario.

Por tanto, quienes participen deben contemplar no solo el precio de compra y el traslado, sino también el tiempo y los gastos asociados con la documentación necesaria para poner el vehículo en regla.

Dónde consultar los autos disponibles en las subastas

La información oficial sobre los remates organizados por la Ciudad de Nueva York se encuentra en el sitio web del Departamento de Finanzas, en su apartado de subastas de vehículos.

Antes de acudir a cualquiera de las jornadas, conviene revisar las condiciones de venta, identificar dónde se encuentra el automóvil y calcular los posibles gastos adicionales.

Aunque una subasta puede representar una oportunidad para conseguir un vehículo o incorporar una pieza clásica a una colección, el precio de adjudicación no necesariamente será el costo final. Los cargos por grúa, almacenamiento y los trámites de propiedad también forman parte de la operación.

Con 6 fechas programadas durante noviembre, los compradores tendrán varias oportunidades para participar. La clave será llegar preparados, disponer del dinero para pagar en efectivo y contar con un plan para retirar el automóvil dentro del plazo establecido.

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