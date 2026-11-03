MLS: Messi lidera la venta de camisetas por cuarta temporada consecutiva desde su debut con Inter Miami

Por cuarto año consecutivo, la camiseta 10 del Inter Miami de Lionel Messi es la más vendida de la Major League Soccer (MLS), según el ranking oficial de la liga publicado este martes.

La camiseta del astro argentino vuelve a encabezar la clasificación de ventas de la tienda oficial del campeonato, medidas entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026.

El dominio comercial del astro argentino en la liga norteamericana arrancó desde su desembarco en el Inter Miami en julio de 2023 y no cedió desde entonces: Messi encabezó el ranking en cada una de las cuatro ediciones en que participó, incluida aquella primera temporada parcial.

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Su influencia trasciende las cifras de ventas: a cuatro días del cierre de la fase regular, el club de Florida recibió a 54,000 espectadores en el Gillette Stadium del New England Revolution, uno de los aforos más altos de la temporada.

Lewandowski y Griezmann entra el top 5

La clasificación reservó sorpresas más allá del primer puesto. El polaco Robert Lewandowski, incorporado al Chicago Fire en junio, y el francés Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City en la misma ventana, lograron colarse entre los cinco más vendidos a pesar de haber disputado apenas la segunda mitad del calendario.

La camiseta de Lewandowski fue, de hecho, la más demandada de toda la liga en los meses inmediatamente posteriores a su llegada. En el cómputo global de la temporada, el exdelantero del FC Barcelona quedó cuarto, detrás de Messi, el surcoreano Son Heung-min del Los Ángeles FC y el alemán Thomas Müller de los Vancouver Whitecaps. Griezmann, con 14 goles en 17 partidos desde su llegada a Orlando, cerró el top 5.

El Inter Miami colocó tres camisetas en el top 10. El uruguayo Luis Suárez ocupó el octavo lugar y el argentino Rodrigo De Paul cerró la lista en la décima posición. El único futbolista estadounidense entre los diez más vendidos fue Cavan Sullivan, joven promesa de 17 años del Philadelphia Union, que se ubicó sexto. El gabonés Denis Bouanga, del LAFC, terminó séptimo, y el alemán Hany Mukhtar, de Nashville SC, noveno.

Con tres jugadores en el top 10 —Messi, Suárez y De Paul—, el Inter Miami fue el equipo con mayor presencia en el ranking. El LAFC le sigue con dos representantes: Son Heung-min y Bouanga.

El peso comercial del club de Florida va más allá de la liga: según Goal, sitio deportivo, solo cuatro clubes en todo el fútbol mundial vendieron más camisetas que el Inter Miami en 2026, y ningún otro equipo de la MLS apareció entre los diez primeros a nivel global.

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