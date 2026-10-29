Subastan camiseta de Zinedine Zidane de la final del Mundial 2006

La renombrada casa de subastas francesa Aguttes ha puesto a la venta en línea una de las camisetas originales que la firma Adidas preparó para Zinedine Zidane de cara a la histórica final del Mundial de Alemania 2006 entre Francia e Italia, disputada el 9 de julio de ese año en Berlín.

La licitación estará disponible hasta el próximo 7 de noviembre con una valoración estimada de entre $16,200 y $32,400 dólares americanos (equivalentes a 15,000 y 30,000 euros).

Aunque la elástica dorsal ’10’ no llegó a ser vestida en el terreno de juego por el astro francés, quien disputó aquella inolvidable noche su último partido oficial como futbolista profesional marcado por la dolorosa derrota en penaltis y la célebre expulsión en la prórroga tras el cabezazo a Marco Materazzi, la pieza constituye una joya de coleccionista.

Aguttes destacó que el artículo fue ganado originalmente en 2006 a través de un concurso oficial promovido por la marca deportiva y mantenido por su propietario desde entonces.

“Testigo del último partido de Zinédine Zidane como futbolista, esta pieza ilustra uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente del fútbol francés”, señaló la entidad subastadora en un comunicado. La venta de este objeto de culto coincide con la reciente vuelta de Zidane al banquillo de ‘Les Bleus’ en calidad de seleccionador nacional.

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