NYC entregará detectores de gas gratis a pequeños propietarios antes de 2027

Una iniciativa de National Grid y el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) permitirá que pequeños propietarios de viviendas elegibles reciban detectores de gas gratuitos. Los dispositivos se entregarán en eventos informativos, con unidades limitadas y por orden de llegada, hasta agotar existencias. No todos los residentes pueden solicitar uno.

Esta medida ayudará a los propietarios a cumplir con el requisito municipal que, a partir del 1 de enero de 2027, exigirá instalar alarmas de gas natural en las viviendas de edificios residenciales cubiertos por la normativa.

La obligación de proporcionar e instalar los dispositivos corresponde al propietario. Sin embargo, la normativa contempla algunos casos en los que el inquilino puede tener que reembolsar el costo del detector, por ejemplo, si lo pierde o lo daña.

¿Quién puede recibir detectores de gas gratuitos en Nueva York?

National Grid y el DOB distribuirán los detectores de manera gratuita a pequeños propietarios residenciales dentro del área de servicio de la compañía durante diferentes jornadas educativas organizadas en colaboración con las autoridades municipales.

Durante los eventos, los representantes de la compañía explicarán a los propietarios beneficiados cómo funcionan las alarmas y qué deben hacer los propietarios para cumplir con la nueva ley. Sin embargo, aclararon que no cualquier inquilino puede solicitar un detector gratuito ni que exista una entrega garantizada para todos los hogares.

Si eres propietario de una vivienda pequeña, puedes consultar el calendario de eventos disponibles en el Departamento de Edificios de Nueva York y confirmar si hay unidades disponibles.

Phil Sandy, director de operaciones de New York Gas en National Grid, afirmó: “Todo neoyorquino debería sentirse seguro en casa”, y explicó que la compañía busca ayudar a los residentes a prepararse para el nuevo requisito.

Qué exige la nueva ley de detectores de gas desde 2027

La Local Law 102 de 2025 establece que los propietarios de edificios residenciales cubiertos deben proporcionar e instalar alarmas de gas natural en las viviendas correspondientes antes del 1 de enero de 2027.

La norma aplicará a edificios con tuberías de gas, entre ellos:

Edificios multifamiliares de clase A, como apartamentos

Edificios multifamiliares de clase B

Viviendas privadas de una o dos familias que no estén ocupadas por sus propietarios

En determinados edificios multifamiliares de clase B, la normativa permite utilizar un sistema zonificado de detección de gas en pasillos y espacios comunes como alternativa a instalar una alarma en cada vivienda.

La norma modifica el calendario establecido por la legislación municipal anterior y busca prevenir accidentes relacionados con fugas de gas natural, cuyo principal componente es el metano.

Para prevenir accidentes, la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, señaló que las alarmas permiten detectar fugas con anticipación. “Los detectores son una herramienta importante para detectar fugas de gas con tiempo suficiente para actuar antes de un incendio o explosión”, sostuvo.

Dónde deben instalarse las alarmas y qué modelos sirven

Los detectores deben colocarse cerca de los aparatos que utilizan gas. Según las reglas técnicas del DOB, cuando existe un aparato de combustión dentro de una vivienda, la alarma debe instalarse en la misma habitación, a una distancia horizontal de entre 3 y 10 pies del equipo.

Los propietarios pueden elegir dispositivos conectados a la instalación eléctrica, enchufables o alimentados por baterías. Sin embargo, deben comprobar que el modelo esté certificado bajo la norma UL 1484, conforme a las especificaciones del DOB.

El DOB publicó una lista de modelos que cumplen con los requisitos, entre ellos:

Aware Buildings NG-101

DeNova DD623NCV, DD620NV y ML-310ES

Heiman HM-733NS

Nexelec VIGAS

Universal Security Instruments USI/NG/10YR

El comisionado del DOB, Ahmed Tigani, recomendó que los propietarios no pospongan la instalación. “Instalar alarmas de gas natural en hogares de toda la ciudad es una medida preventiva económica que puede salvar vidas”, indicó.

¿Qué debes hacer si eres inquilino o propietario?

Si eres propietario, revisa si tu edificio tiene tuberías de gas y si las unidades cuentan con alarmas que cumplen las especificaciones municipales. También puedes consultar al DOB para confirmar los modelos aceptados antes de comprar un dispositivo.

Si rentas un apartamento, pregunta al propietario o administrador si ya está prevista la instalación. La obligación de proporcionar los detectores corresponde al dueño del inmueble, no al inquilino.

Puedes consultar los requisitos técnicos en la página oficial de preguntas frecuentes del DOB sobre detectores de gas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los detectores de gas gratuitos para habitantes de Nueva York

¿Los detectores gratuitos están disponibles para todos los neoyorquinos?

No. La iniciativa está dirigida a pequeños propietarios residenciales dentro del área de servicio de National Grid que asistan a los eventos informativos. Las unidades son limitadas.

¿Cuándo deben instalarse los detectores de gas en viviendas de Nueva York?

La fecha límite establecida por la normativa municipal es el 1 de enero de 2027 para los edificios residenciales cubiertos.

¿Los inquilinos tienen que comprar su propio detector?

No. La obligación de proporcionar e instalar los dispositivos corresponde a los propietarios de los inmuebles sujetos a la ley.

¿Cualquier detector de gas sirve para cumplir la ley?

No. El dispositivo debe cumplir con las certificaciones UL 1484 o UL 2075 y con las condiciones de instalación establecidas por el DOB.

Conclusión

La distribución gratuita de detectores de gas para viviendas puede ayudar a pequeños propietarios a reducir el gasto de adaptación, pero no garantiza que todos consigan un dispositivo. A medida que se acerque enero de 2027, conviene comprobar las condiciones del inmueble y evitar comprar alarmas que no cumplan las especificaciones municipales.

Sigue leyendo:

– NYC ofrece ayuda para reducir las facturas de luz y gas: quiénes califican y cómo solicitarla

– Nueva York está dejando atrás los calentadores de gas: qué tecnología los reemplaza y por qué genera debate

– Nueva York ofrece hasta $14,000 para reparar viviendas y reducir facturas