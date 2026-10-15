National Grid subirá $87 las facturas de gas de 1.2 millones de clientes en Nueva York

National Grid anunció que aumentará este invierno las facturas de gas para aproximadamente 1.2 millones de clientes de partes de Brooklyn, Queens y Staten Island, en Nueva York, con un impacto promedio de $87 entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

El incremento equivale a unos $17.40 adicionales al mes durante este periodo y se debe al alza en los cargos de distribución, aun cuando se espera que el precio del gas disminuya en las próximas semanas.

El pronóstico de la bajada en los precios del gas es una estimación: las facturas podrían incrementarse si las temperaturas bajan más de lo previsto o aumenta el consumo. Estos son los factores que explican el alza y las ayudas disponibles para reducir el gasto.

Los componentes de la factura de gas en NY

Este pronóstico se debe a una contradicción entre los dos grandes componentes de la factura. El suministro representa el gas consumido y se cobra sin margen adicional, mientras la entrega cubre la operación, el mantenimiento y las mejoras de la red que lleva el combustible hasta hogares y negocios.

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Para un cliente residencial típico de la filial que atiende partes de Brooklyn, Queens y Staten Island, el expediente presentado ante la Comisión de Servicio Público proyecta $1,772 antes de impuestos por el invierno, frente a $1,684 del periodo anterior. Los costos de entrega normalizados pasarían de $1,084 a $1,295, mientras los costos de suministro bajarían de $410 a $295.

En concreto, el gas más barato no alcanza para compensar el incremento regulado de la distribución.

¿Dónde subirá la factura?

Crédito: Cortesía

La diferencia responde a planes tarifarios distintos para The Brooklyn Union Gas Company, conocida como KEDNY, y KeySpan Gas East Corporation, o KEDLI. El estado aprobó en 2024 los aumentos de entrega que ahora pesan sobre el cálculo invernal.

¿Cuánto costará el gas durante el invierno?

El cálculo oficial supone un hogar que consume 720 termias entre noviembre y marzo. Para KEDNY, el documento estima una factura de $1,772 antes de impuestos, un aumento de 5.2% frente al invierno anterior; para KEDLI, proyecta $1,468, prácticamente sin cambio bajo la misma comparación.

Brian Sapp, portavoz de National Grid, indicó que “las cifras pronosticadas son aproximadas y se basan en una fotografía actual”. También señaló que el invierno pasado fue “mucho más frío de lo normal”, por lo que el monto real dependerá del clima y del consumo de cada vivienda.

Richard Meyer, vicepresidente de mercados y análisis energético de la American Gas Association, afirmó que la producción estadounidense se encuentra en un “récord histórico”, cerca de 4% por encima del año anterior. “Estamos viendo precios de la materia prima más bajos este invierno”, sostuvo. Aun así, esa baja quedará parcialmente absorbida por la entrega.

Las ayudas pueden bajar el costo

Los clientes de National Grid en el sur del estado tienen acceso a casi $300 millones en descuentos de factura, según la empresa. Su presidente en Nueva York, Matt Barnett, afirmó: “Sabemos que la asequibilidad energética es una preocupación principal para muchas familias y negocios”.

El programa federal HEAP abrirá el 2 de noviembre de 2026 y está previsto que cierre el 16 de abril de 2027. Para 2026-2027, el límite mensual de ingreso es de $3,563 para una persona, $4,659 para dos y $6,852 para cuatro; la ayuda no es un préstamo, pero debes solicitarla cada año antes de que se agoten los fondos.

Puedes presentar la solicitud por los canales de HRA en Nueva York. National Grid también enumera centros de entrega en Brooklyn, Queens y Staten Island, además de la línea HEAP 1-800-692-0557.

¿Qué puedes hacer ahora para reducir tu factura de gas?

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en la factura de gas para el invierno en NYC

¿Cuánto aumentará la factura de National Grid en Nueva York?

El promedio proyectado es de $87 durante cinco meses para 1.2 millones de clientes en partes de Brooklyn, Queens y Staten Island. El monto dependerá del consumo, el clima y la clasificación del servicio.

¿Cuándo se reflejará el aumento?

El pronóstico cubre la temporada de calefacción comprendida entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

¿Por qué subirá si el gas será más barato?

Porque la reducción estimada del suministro será menor que el aumento de los cargos de entrega, que financian la operación y las mejoras de la red.

¿El aumento también afecta a Long Island y Rockaways?

Sí, pero el incremento promedio previsto allí es de $5 en toda la temporada, frente a $87 en las zonas atendidas por KEDNY.

¿Quién puede solicitar HEAP?

Puedes calificar según el ingreso bruto y el tamaño de tu hogar. Para una familia de cuatro, el límite mensual publicado para 2026-2027 es de $6,852.

Conclusión

El riesgo de pagar una factura más alta de gas en el invierno no termina en marzo. National Grid solicitó congelar las tarifas de entrega entre abril de 2027 y marzo de 2028, pero la propuesta todavía requiere aprobación regulatoria; hasta entonces, conviene tratar los $87 como una referencia, no como un tope.

Si dependes del gas para calefacción, revisar tu elegibilidad para HEAP y corregir pérdidas de calor antes del primer pico de frío puede evitar que una estimación moderada termine convertida en una deuda difícil de absorber.

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