NYC ofrece ayuda para reducir las facturas de luz y gas: quiénes califican y cómo solicitarla

La ciudad de Nueva York puso en marcha una iniciativa para aliviar el impacto de las crecientes facturas de electricidad y gas en los hogares con ingresos bajos y moderados. A través del Enhanced Energy Affordability Program, los residentes que cumplan los requisitos podrían ahorrar hasta $33 dólares mensuales en electricidad y hasta $135 en gas natural.

La administración municipal ya comenzó a contactar a miles de neoyorquinos para informarles sobre esta asistencia, que busca reducir la presión económica que representan los servicios básicos, especialmente para las familias que deben distribuir sus ingresos entre la vivienda, la alimentación, el transporte y otros gastos esenciales.

El programa es gratuito y está dirigido a clientes residenciales de empresas de servicios públicos participantes en Nueva York. Sin embargo, no todos los hogares califican automáticamente: la elegibilidad depende de los ingresos familiares, de tener una cuenta activa de electricidad o gas y de presentar la documentación requerida.

¿Quiénes pueden recibir el descuento en las facturas de luz y gas?

Para acceder al Enhanced Energy Affordability Program (EEAP), los hogares deben cumplir 3 condiciones principales:

Tener una cuenta residencial activa de electricidad o gas natural con una empresa participante, como Con Edison o National Grid.

No superar el límite de ingresos establecido para el tamaño del hogar y el área donde se presta el servicio.

Presentar comprobantes de los ingresos de todos los integrantes del hogar correspondientes al último mes.

También es importante tener en cuenta que los solicitantes no pueden recibir simultáneamente descuentos del EEAP y del programa tradicional Energy Affordability Program (EAP). Quienes ya estén inscritos en el EAP no necesitan solicitar el descuento mejorado; deben consultar con su compañía eléctrica qué asistencia les corresponde.

Los inquilinos también pueden solicitar la ayuda, siempre que la cuenta del servicio energético esté a nombre de alguien que viva en el hogar y no del propietario o de la empresa administradora del edificio.

Límites de ingresos: cuánto puede ganar una familia

Los topes anuales varían según el número de personas que comparten el hogar. Para clientes de Con Edison y National Grid en NYC, los límites publicados son los siguientes:

Personas en el hogar Ingreso anual máximo:

1 persona $113,400

2 personas $129,600

3 personas $145,800

4 personas $162,000

5 personas $175,000

Estos montos corresponden a los ingresos anuales máximos de referencia, no a la cantidad del descuento. La ayuda concreta dependerá del tamaño del hogar, sus ingresos y el tipo de servicio energético que tenga contratado.

Por eso, antes de descartar la posibilidad de recibir asistencia, conviene comprobar los requisitos específicos. Una familia con varios integrantes puede cumplir las condiciones aunque sus ingresos sean superiores al límite establecido para una persona que vive sola.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la ayuda?

La documentación es una parte fundamental del proceso. El programa pide acreditar los ingresos de todos los integrantes del hogar durante un período de al menos 28 días consecutivos por cada fuente de ingresos.

Entre los documentos que pueden servir para demostrar esos ingresos se encuentran:

Recibos de sueldo recientes

Cartas o estados de beneficios del Seguro Social

Comprobantes de pensiones

Registros de ingresos y gastos de trabajadores por cuenta propia

Otros documentos que permitan verificar los pagos recibidos por los integrantes del hogar

Si una persona recibe ingresos de más de un empleo o fuente, debe aportar la documentación correspondiente a cada uno. Los documentos pueden presentarse en formato electrónico o mediante fotografías legibles.

Reunir los comprobantes antes de comenzar puede facilitar el trámite y reducir la posibilidad de que la solicitud quede pendiente por falta de información. La plataforma permite guardar el progreso de la solicitud y agregar documentos adicionales si el equipo encargado los solicita.

Cómo solicitar el descuento en Nueva York

Los residentes pueden iniciar el trámite a través del portal oficial del programa, en nyeeap.com. La solicitud en línea toma aproximadamente 15 minutos, según la información difundida por las autoridades municipales.

Quienes necesiten ayuda para completar el formulario pueden llamar al 877-400-2501, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. (ET) También existe la posibilidad de solicitar asistencia mediante una solicitud en papel, disponible en inglés, español y portugués.

Una vez aprobada la solicitud, el descuento se incorpora automáticamente a la cuenta del servicio público. El programa indica que el beneficio debería aparecer dentro de los dos ciclos de facturación siguientes a la aprobación. Si no se refleja después de ese período, el usuario debe comunicarse con su compañía de servicios.

La Oficina de Participación Pública del alcalde y la Oficina de Clima y Justicia Ambiental anunciaron actividades de divulgación para acercar la información a las comunidades, incluidos encuentros con residentes durante sus desplazamientos cotidianos. La iniciativa busca que más familias conozcan una ayuda que puede reducir sus gastos recurrentes.

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