Nueva York está dejando atrás los calentadores de gas: qué tecnología los reemplaza y por qué genera debate

Millones de hogares en Estados Unidos todavía dependen del gas para cocinar, calefaccionar ambientes o calentar agua. Sin embargo, en Nueva York comenzó una transición energética que está cambiando esa realidad más rápido de lo que muchos esperaban.

El estado impulsa desde hace años medidas para reducir el uso de combustibles fósiles en edificios nuevos, y una de las transformaciones más visibles es el avance de las llamadas bombas de calor eléctricas, sistemas que poco a poco están desplazando a los tradicionales calentadores de gas.

La decisión no responde únicamente a cuestiones ambientales. También está vinculada al costo de la energía, la seguridad energética y la necesidad de modernizar edificios en una de las ciudades más densamente pobladas del país.

Qué está pasando con los calentadores de gas en Nueva York

Nueva York aprobó en 2023 la llamada Ley de Edificios Totalmente Eléctricos, que busca limitar progresivamente el uso de sistemas a gas en nuevas construcciones y fomentar alternativas eléctricas.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir emisiones contaminantes provenientes de edificios residenciales y comerciales, uno de los sectores que más contribuyen a la contaminación urbana.

Aunque la implementación enfrenta desafíos legales y debates sobre infraestructura eléctrica, la dirección general parece clara: los nuevos desarrollos inmobiliarios avanzan cada vez más hacia sistemas completamente eléctricos.

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La tecnología que está reemplazando al gas

La gran apuesta son las bombas de calor. A diferencia de los calentadores tradicionales, estos equipos no generan calor mediante combustión. En cambio, transfieren energía térmica desde el aire exterior, el suelo o el agua hacia el interior de la vivienda.

Los especialistas destacan que esta tecnología puede ser mucho más eficiente energéticamente que los sistemas convencionales.

Según datos citados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), algunas bombas de calor modernas pueden alcanzar niveles de eficiencia entre tres y cinco veces superiores a los sistemas tradicionales de calefacción a gas.

Además, muchos modelos permiten tanto calefaccionar como refrigerar una vivienda, funcionando también como aire acondicionado durante el verano.

Por qué Alemania influyó en este cambio

Parte de la inspiración llegó desde Europa. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania expuso la fuerte dependencia alemana del gas y aceleró la búsqueda de alternativas más estables y menos vulnerables a los cambios geopolíticos.

Alemania impulsó durante los últimos años regulaciones para promover sistemas de calefacción con energías renovables y favorecer la instalación de bombas de calor en nuevas viviendas. Aunque algunas de esas normas fueron flexibilizadas recientemente tras un intenso debate político, las ventas de bombas de calor siguen creciendo en el país.

La experiencia alemana es observada de cerca por gobiernos locales y estatales en Estados Unidos que buscan reducir emisiones sin comprometer la seguridad energética.

El problema que preocupa a muchos propietarios

No todos celebran la transición. Uno de los principales cuestionamientos es el costo inicial de instalación. Reemplazar sistemas de calefacción existentes o adaptar edificios antiguos puede implicar inversiones importantes para propietarios y desarrolladores.

También existe preocupación sobre la capacidad de las redes eléctricas para soportar una demanda creciente si millones de hogares abandonan progresivamente el gas.

Por eso, gran parte del debate actual gira en torno a cómo acelerar la electrificación sin trasladar costos excesivos a las familias.

Lo que podría pasar en otros estados

Aunque Nueva York es uno de los casos más visibles, otros estados y ciudades están observando de cerca el resultado de estas políticas.

La presión para reducir emisiones, el avance de las energías renovables y la búsqueda de sistemas más eficientes hacen que las bombas de calor ganen terreno en distintas regiones del país.

Lo que hoy ocurre en Nueva York podría anticipar un cambio mucho más amplio en la forma en que millones de estadounidenses calefaccionan sus hogares durante las próximas décadas.

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