Queens, el condado más diverso, rechaza al gobierno Trump en las urnas

Este martes 3 de noviembre se realizaron las elecciones generales de mitad de término para elegir cargos como Gobernador, legisladores estatales y congresistas federales, y a juzgar por lo que se vio en varios puestos de votación en el condado de Queens, parece que esta vez hubo mayor afluencia de votantes y un rechazo a las políticas promovidas por la administración Trump.

Desde las 6:00 de la mañana, cuando abrieron los puestos de votaciones y hasta las 9:00 de la noche, cuando concluyó la jornada electoral, en escuelas, centros comunitarios e instalaciones en parques de Queens donde se instalaron las urnas electorales, acudieron votantes de todas las edades, demócratas y republicanos, a manifestarse.

Visiblemente emocionada y presumiendo la pegatina de votante, a la salida del centro de votación en Corona, Queens, donde acudió, la colombiana Doris Zárate recogió el sentir que mostró buena parte de los sufragantes.

“En Nueva York todos ya sabemos que los ganadores de la mayoría de cargos van a ser demócratas, pero numéricamente si los votantes crecen, también es una manera directa de decirle al gobierno Trump y a los republicanos que vamos a usar todo nuestro poder posible para detenerlos y finalmente mandarlos a la casa”, aseguró la madre latina. “Esta vez los republicanos van a empezar a respetar más a los latinos”.

Hilda Munévar, otra votante de Queens, quien compartió que estaba sufragando ante todo para que la actual asambleísta de Jackson Heights Jessica González-Rojas, llegara al Senado estatal, manifestó además que esperaba que a nivel nacional haya un remezón legislativo que beneficie a la comunidad inmigrante.

Queens salió a votar con mayor afluencia. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“A veces no le damos el verdadero valor al voto y en estos tiempos es cuando más vemos que votar es casi un tesoro”, comentó la peruana. “Creo que como latinos debemos apoyar a gente que sale de nuestras comunidades como Jessica González, pero también espero que en otros estados los latinos hayan salido a votar para tumbar a los republicanos que están poniendo nuestra vida en riesgo impulsando más a ICE”.

Un detalle que fue evidente entre los votantes a los que consultó El Diario, es que a pesar de la emoción que manifestaron sobre sus esperanzas y expectativas para que los demócratas regresen a dominar la Cámara y el Senado, parecían desconocer la consulta popular sobre las cinco preguntas que busca hacer cambios sobre el uso del espacio público, contratos municipales, seguridad vial y propiedades, permisos de construcción y reservas financieras.

“Yo no tengo ni idea sobre esos temas. Yo lo que hice fue poner sí a todo, porque leí que muchas de esas decisiones favorecerán los poderes del alcalde y a mí me encanta Mamdani”, afirmó el votante dominicano Ramón Villarreal. “Mi mayor deseo es que le pongan los pies a Trump, porque está abusando mucho, no solo con ICE sino saltándose la ley”.

A juzgar por varios puestos de votación en Queens, la afluencia de votantes creció en estas elecciones. Foto Edwin Martínez.

Amanda Lima, quien aseguró que votó por los candidatos demócratas pero en la línea del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, se mostró optimista sobre los cambios que están por venir no solo en el Estado sino a nivel nacional, y recalcó con mucho entusiasmo el valor de votar.

“Hay que votar para que nuestras voces sean escuchadas y no solo pensando en el bienestar de cada uno sino también pensando en que eso va a impactar la vida de familiares, vecinos y muchas personas más”, dijo la joven. “No podemos quedarnos callados e ignorar el valor de nuestro voto”.

La candidata por el Distrito 7 al Congreso, Claire Valdez, quien estuvo recorriendo varios puestos de votación en Queens y Brooklyn durante la jornada electoral, aprovechó para hacer un llamado a la actual jefa del Estado, quien busca su reelección y le pidió no dejar de lado el clamor de aumentar impuestos a los millonarios para financiar más programas sociales.

La candidata al Congreso, Claire Valdez, visitó varios puestos de votación en Queens. Foto Campaña Claire Valdez.

“La gobernadora Kathy Hochul debe imponer impuestos a los ricos. Voté en contra de Bruce Blakeman porque tenemos la responsabilidad de impedir que los fascistas se apoderen de nuestro gobierno”, manifestó la joven política, de Brooklyn y Queens.

“Pero quiero dejar claras mis expectativas: la gobernadora Hochul debe aumentar los impuestos a las corporaciones y a los ultra ricos en el presupuesto del próximo año. Es lo que han exigido mis electores y los votantes de todo Nueva York, y es lo mínimo indispensable en medio de una crisis de asequibilidad”, concluyó la demócrata.



