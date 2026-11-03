Target tendrá tres días de ofertas anticipadas de Black Friday del 5 al 7 de noviembre

Target adelantará sus ofertas de Black Friday al jueves 5 de noviembre. La promoción durará hasta el sábado 7 y, después de esos tres días, la cadena ofrecerá nuevas rebajas por tiempo limitado cada fin de semana durante la temporada navideña.

Cómo se repartirán las ofertas de Target

La venta anticipada forma parte de una campaña de promoción que comenzó el 1 de noviembre con la Oferta del Día.

Target publicará una promoción distinta cada día hasta el 24 de diciembre y, por primera vez, permitirá consultar las próximas ofertas con un día de anticipación.

Así, los compradores podrán decidir si aprovechan la rebaja del momento o esperan a la del día siguiente.

Los precios que la cadena ha anunciado para su surtido navideño corresponden a la selección de temporada.

Qué regalos tendrá Target y cuánto cuestan

La cadena incorporó más de 8,000 regalos nuevos, de los cuales más de la mitad son exclusivos de Target.

La mayoría de las novedades navideñas cuesta $20 o menos, y miles de artículos se venden por $5 o menos.

La selección incluye decoración festiva desde $5, pijamas para toda la familia desde $10, prendas de cachemira al 100%, sin contar los acabados funcionales, desde $25 y mantas de pelo sintético por $30.

También habrá juguetes de LEGO, Barbie y Nintendo. Productos nuevos y exclusivos de marcas de belleza de prestigio, emergentes e internacionales en Target Beauty Studio. Dulces clásicos y regalos para anfitriones de Favorite Day, además de artículos exclusivos para aficionados al deporte y al bienestar.

Un asistente para elegir regalos y un peluche solidario

Ask Target, un asistente de compras con inteligencia artificial, está disponible en versión de prueba en Target.com y en la aplicación de la cadena.

La herramienta sugiere ideas y ayuda a reducir las opciones.

Target también ofrece un catálogo navideño infantil digital y otras funciones de inteligencia artificial.

En noviembre lanzará Academy of Giftology, una campaña con ideas para resolver dudas comunes al elegir regalos.

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