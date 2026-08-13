Target ofrece descuento a clientes que lleven sus propias bolsas de compras

Los clientes de Target pueden reducir ligeramente el total de su compra al llevar sus propias bolsas reutilizables. La cadena ofrece un descuento de 5 centavos por cada bolsa que el comprador utilice durante su visita.

Así funciona el descuento de Target

De acuerdo con The US Sun, Target mantiene una política que recompensa a quienes utilizan bolsas reutilizables en sus tiendas.

El beneficio consiste en descontar 5 centavos por cada bolsa propia empleada para guardar los productos adquiridos.

Aunque el ahorro individual puede parecer pequeño, la medida forma parte de una tendencia más amplia entre comercios y gobiernos locales que buscan reducir el uso de bolsas de plástico desechables.

Target no es la única cadena que ofrece incentivos de este tipo.

Whole Foods y Trader Joe’s también cuentan con programas o políticas que recompensan a los clientes por llevar bolsas reutilizables.

Las medidas relacionadas con las bolsas de plástico se han extendido por distintos estados y ciudades de Estados Unidos.

Algunas jurisdicciones han impuesto restricciones, prohibiciones o cargos adicionales con el objetivo de disminuir los residuos y el impacto que estos productos pueden tener en la vida silvestre.

Las restricciones no se aplican de la misma forma en todo el país

La transición hacia bolsas reutilizables ha generado diferentes reacciones entre consumidores y comercios.

En el área de la Bahía de San Francisco, por ejemplo, algunos clientes se quejaron de bolsas proporcionadas por Safeway que no tenían asas y que, según los compradores, resultaban difíciles de transportar.

Sin embargo, no todas las comunidades han decidido avanzar con restricciones similares.

En Los Alamos, Nuevo México, una propuesta relacionada con las bolsas de plástico fue rechazada.

Carol A. Clark, subgerente de operaciones de Smith’s Marketplace en Los Alamos, cuestionó cómo deberían implementarse este tipo de medidas, aunque reconoció el objetivo ambiental.

“Todos queremos una comunidad más limpia y todos queremos reducir los residuos innecesarios”, señaló.

“La pregunta no es si debemos ser responsables con nuestro medio ambiente, sino cómo logramos ese objetivo de una manera que sea efectiva, equitativa y práctica”, agregó.

Más comercios modifican sus políticas sobre empaques

Las restricciones ambientales no se han limitado a las bolsas de plástico.

También se han implementado leyes en algunas zonas para prohibir recipientes de espuma de poliestireno utilizados por restaurantes y otros establecimientos de alimentos.

En el caso de Target, el descuento de 5 centavos por bolsa reutilizable ofrece a los compradores un incentivo económico directo para evitar las bolsas desechables.

Por ejemplo, un cliente que utilice cinco bolsas reutilizables durante una compra podría obtener un descuento total de 25 centavos. Quien utilice 10 bolsas podría ahorrar 50 centavos.

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