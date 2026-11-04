Casa en Chittenango sale a subasta el 6 de noviembre y así puedes participar

Una casa de tres habitaciones en Chittenango, Nueva York, saldrá a subasta pública el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m. La venta será presencial en Wampsville, en el edificio de oficinas del condado de Madison.

Dónde será la subasta y qué casa se vende

Quienes quieran presentar una oferta deberán acudir al vestíbulo del primer piso del Madison County Office Building, en 138 North Court Street, Wampsville, NY 13163.

La propiedad está en otra dirección: 6880 Canaseraga Road, Chittenango, NY 13037, dentro del municipio de Sullivan.

Auction.com describe la vivienda como una casa de tres habitaciones, un baño y 875 pies cuadrados.

La plataforma advierte que no ha verificado de manera independiente las características ni las fotos que aparecen en su ficha.

La venta se realizará por una ejecución hipotecaria en el condado de Madison.

El expediente es el EF2023-1382 y la sentencia que autorizó la venta se registró el 24 de julio de 2026.

El anuncio de venta identifica a Julie Mosca-Giruzzi como la persona designada por el tribunal para conducir el remate.

Qué confirmar antes de presentar una oferta

El primer paso que debes dar es consultar la ficha de la propiedad en Auction.com antes de salir hacia Wampsville para confirmar que la venta sigue programada.

Antes de acudir, conviene pedir las condiciones aplicables al expediente EF2023-1382 y confirmar si hay que registrarse, cuánto se exige de depósito, a nombre de quién debe emitirse el cheque y cuándo se debe pagar el monto completo si se gana la subasta.

Auction.com indica que las personas que entreguen fondos y aquellas a cuyo nombre estén emitidos los cheques de caja deberán estar presentes y mostrar una identificación oficial vigente antes de que se acepte el pago.

Antes de fijar una oferta máxima, conviene revisar la situación del título, averiguar si la vivienda está ocupada y confirmar si existe alguna posibilidad de inspeccionarla.

Las fotografías publicadas pueden servir de referencia, pero Auction.com advierte que quizá no reflejen el estado de la casa el día del remate o del cierre.

Sigue leyendo:

– La Policía de Nueva York subasta joyas, electrónicos y ropa de marca por internet

– Nueva Jersey te da hasta $1,500 para pagar impuestos de vivienda, plazo vence hoy

– Crisis de vivienda en Nueva York: qué proponen Hochul y Blakeman para bajar los costos