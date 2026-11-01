Crisis de vivienda en Nueva York: qué proponen Hochul y Blakeman para bajar los costos

Encontrar un apartamento asequible en Nueva York está obligando a muchas personas a destinar una parte considerable de sus ingresos a la renta, compartir vivienda o considerar una mudanza. Esta coyuntura ha provocado que el tema de la crisis habitacional sea uno de los ejes que podrán definir la contienda entre la gobernadora demócrata Kathy Hochul y su rival republicano, Bruce Blakeman, cuyas propuestas examinó Gothamist este jueves 29 de octubre de 2026.

La escasez sigue siendo decisiva: la tasa de viviendas disponibles para alquiler en la ciudad de Nueva York fue de apenas 1.41% en 2023, según la encuesta municipal.

El problema se refleja en las búsquedas de quienes necesitan un lugar donde vivir. Taylor Rivers, una trabajadora de Brooklyn que gana $34,000 al año, contó a Gothamist que buscaba un apartamento por $1,200 mensuales.

El caso ilustra las dificultades que puede enfrentar una persona con ingresos limitados, pero cuando el medio revisó los anuncios de StreetEasy, no encontró algo a ese precio.

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Como posibles soluciones, las propuestas de los candidatos siguen caminos distintos. Hochul apuesta por ampliar la oferta de viviendas mediante la construcción y los incentivos, mientras Blakeman plantea habilitar espacios en ciudades al norte del estado y modificar determinadas reglas de alquiler para facilitar que vuelvan al mercado apartamentos vacíos.

Hochul apuesta por construir para contener las rentas

Hochul sostiene que la solución más accesible está en aumentar la cantidad de viviendas para responder a la demanda y contener los costos. Su estrategia implica combinar financiamiento público, permisos más ágiles e incentivos para que los municipios permitan más desarrollo.

“Quiero construir más viviendas”, afirmó la gobernadora en una entrevista con Gothamist realizada este año. “Durante décadas y décadas nos ha faltado la ambición para hacerlo en nuestro estado”, añadió.

Su administración mantiene un plan de $25,000 millones a cinco años para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles. El 28 de octubre informó que había superado las 87,000. Preservar significa mantener viviendas existentes como asequibles, no necesariamente construir unidades adicionales.

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Los permisos más rápidos no garantizan alivio inmediato

La agenda de Hochul, denominada ‘Let Them Build’, incluye reformas a las revisiones ambientales para acelerar algunos proyectos y reducir sus costos. La administración incorporó cambios a la ley estatal de revisión ambiental al presupuesto del año fiscal 2027. El objetivo es reducir obstáculos a la construcción.

Sin embargo, Hochul tampoco ha retomado su propuesta de 2023 de imponer metas de construcción a todos los municipios, retirada tras la oposición local. Ahora privilegia incentivos y flexibilización regulatoria, según Gothamist.

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Blakeman busca recuperar apartamentos y atraer residentes al interior

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, ha presentado menos detalles sobre su plataforma de vivienda durante la campaña, señaló Gothamist. Su enfoque incluye atraer población hacia ciudades como Syracuse mediante su recuperación económica.

“Tenemos que volver a poner estas ciudades en pie y asegurarnos de que se conviertan en zonas económicas donde la gente quiera vivir”, sostuvo Blakeman en una entrevista de agosto.

También propone incentivar a propietarios para devolver al mercado apartamentos vacíos con renta estabilizada, modificando leyes estatales que limitan los aumentos. Ese cambio requeriría apoyo legislativo y enfrenta resistencia entre los demócratas que controlan ambas cámaras.

Para los votantes de Nueva York, la diferencia es relevante: recuperar unidades podría ampliar las opciones disponibles, pero permitir aumentos mayores no equivale a garantizar alquileres más bajos.

¿Qué debes comparar antes de confiar en las promesas de campaña?

La ciudad tenía aproximadamente 33,210 viviendas disponibles para alquilar en 2023, dentro de un parque de más de 2.3 millones de unidades de alquiler.

Al evaluar las propuestas, revisa tres aspectos:

Cuántas viviendas serían nuevas y cuántas únicamente conservarían su condición de asequibles

Qué límites de ingresos y alquileres tendrían los proyectos financiados

Qué cambios exigirían aprobación legislativa antes de aplicarse

Volviendo al ejemplo de Taylor Rivers, resumió su petición al próximo gobernador: “Bajen la renta. Definitivamente, trabajen en bajar las rentas”, como la prioridad de los habitantes, y muestra la distancia entre ampliar la oferta y conseguir alivio para quien necesita mudarse ahora.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las propuestas de campaña sobre vivienda para Nueva York

¿Qué propone Hochul para reducir los costos de vivienda?

Busca construir más, financiar vivienda asequible y acelerar determinados permisos y revisiones. Su plan incluye crear o preservar 100,000 viviendas, no exclusivamente construirlas.

¿Qué propone Blakeman para aumentar la oferta de vivienda con alquileres asequibles?

Plantea recuperar apartamentos estabilizados vacíos mediante cambios a las restricciones de aumentos y atraer residentes hacia ciudades del interior del estado.

¿Alguno de los candidatos promete una rebaja inmediata de tu renta?

Las propuestas descritas no establecen una reducción inmediata y general de los alquileres. Su efecto dependería de medidas concretas, implementación y condiciones del mercado.

¿Qué significa la tasa de disponibilidad de 1.41%?

Es la tasa neta de viviendas disponibles para alquiler registrada en la ciudad en 2023. No significa que el 1.41% de todas las propiedades estuviera vacío.

Conclusión

El próximo gobierno estatal en Nueva York tendrá que responder dos preguntas distintas: cómo ampliar la vivienda y cómo evitar que quienes ya viven en la ciudad sean desplazados mientras llega el nuevo plan.

Para quien necesita apartamento ahora, una meta de construcción o un cambio legal no sustituye un alquiler pagable. La prueba de las propuestas será cuántas opciones realmente asequibles generen, para qué ingresos y en cuánto tiempo.

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