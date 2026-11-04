Metro de Nueva York rompe récord de pasajeros durante el Maratón y Halloween

El Metro de Nueva York registró cifras históricas durante el fin de semana del Maratón y Halloween. Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026 transportó 11.24 millones de pasajeros, un récord pospandémico de 3 días. El resultado superó en 8.4% el volumen del mismo fin de semana de 2025.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó que el domingo del maratón, en su edición número 50, el sistema movilizó 3.14 millones de usuarios. Se trata de la mayor cantidad de pasajeros registrada en un domingo y representa un salto de 11% frente al récord anterior, de 2.81 millones, establecido durante la carrera del año pasado.

La cifra también equivale al 109% del nivel de pasajeros que utilizaban el metro los domingos antes de la pandemia. El dato resulta significativo para una red que, durante años, ha trabajado para recuperar la demanda perdida por la emergencia sanitaria y adaptarse a nuevos hábitos de movilidad.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que Halloween y el maratón volvieron a colocar al transporte público en el centro de la vida neoyorquina. En un comunicado, afirmó que los grandes acontecimientos de la ciudad dependen de un sistema capaz de trasladar a millones de personas y atribuyó el aumento a las inversiones para mejorar el servicio y reforzar la seguridad.

Récords durante Halloween y el maratón

El domingo no fue la única jornada extraordinaria. El sábado 31 de octubre, cuando se celebró Halloween, el Metro transportó 3.59 millones de pasajeros. Ese volumen superó el máximo pospandémico anterior para un sábado, de 3.27 millones, establecido el 16 de mayo de 2026. Además, fue el sábado con mayor afluencia desde 2016.

El viernes 30 de octubre también dejó una marca inédita en la etapa posterior a la pandemia: 4.51 millones de viajes. La cifra rebasó el récord previo de 4.4 millones, registrado el viernes 31 de octubre de 2025. En conjunto, las 3 jornadas confirmaron que la demanda no se concentró únicamente en el día de la carrera, sino que se mantuvo elevada durante todo el fin de semana.

La afluencia de esos días se sumó a otros máximos anunciados recientemente. Entre el 19 y el 23 de octubre, el metro había alcanzado un récord pospandémico de 22.32 millones de pasajeros en 5 días laborables. En esa misma semana, el total de siete días había llegado a 27.87 millones.

La nueva semana de referencia, que comenzó el 26 de octubre, volvió a dejar atrás esas cifras. La MTA contabilizó 22.62 millones de usuarios durante los cinco días laborables y 29.35 millones en el acumulado de siete días. Así, el repunte del fin de semana del maratón contribuyó a elevar también los indicadores semanales.

Más trenes y personal para atender la demanda

Ante el incremento previsto de viajeros, NYC Transit, la división de la MTA que opera el Metro y los autobuses de la ciudad, añadió servicio de trenes durante el fin de semana. También desplegó personal adicional en estaciones cercanas a la línea de meta del maratón y en otros puntos considerados prioritarios para el público que acudió a observar la carrera.

El objetivo fue facilitar los desplazamientos hacia el recorrido y el regreso a casa, además de mantener la seguridad en estaciones con una concentración extraordinaria de pasajeros. La operación buscó absorber el flujo de corredores, espectadores, residentes y visitantes que se movieron por los cinco distritos.

La edición 50 del Maratón de Nueva York volvió a convertir las calles en un corredor multitudinario y exigió una coordinación que va más allá de la organización deportiva. Para miles de participantes y acompañantes, el Metro fue una pieza esencial para llegar a la salida, seguir distintos tramos de la competencia y acercarse a la meta.

Los datos de la MTA ofrecen una señal alentadora sobre la recuperación del transporte público, aunque un récord de pasajeros no describe por sí solo la experiencia diaria. La puntualidad, la frecuencia de los trenes, la accesibilidad y la seguridad siguen siendo decisivas para sostener la confianza de los usuarios.

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