¿Quieres comprar una casa en Bay Shore? Subastarán una este 5 de noviembre

Una casa de cuatro habitaciones en Bay Shore, Long Island, saldrá a subasta por una ejecución hipotecaria este jueves 5 de noviembre de 2026. El remate será presencial a las 2:00 p.m. en el Ayuntamiento de Islip.

Quien gane la puja deberá entregar de inmediato un depósito del 10%.

Dónde se hará el remate y qué casa se vende

La subasta está programada en el Islip Town Hall, en 655 Main Street, Islip, NY 11751, en el condado de Suffolk. Esa es la dirección a la que deben acudir los compradores interesados.

La casa que se ofrece está en 7 Garfield Street, Bay Shore, NY 11706.

Según la ficha de Auction.com, se trata de una vivienda unifamiliar construida en 1951, con cuatro habitaciones, un baño y 1,680 pies cuadrados de superficie interior.

El terreno mide 0.09 acres. La plataforma publica cinco fotografías, pero señala que las imágenes y los datos proceden de terceros y que las fotos podrían no reflejar el estado de la casa al momento de la venta.

Entre las partes demandadas figura Judiann Villela, en calidad de heredera de Judith H. Goodnough. El número de expediente judicial es 615585/2023.

Cuánto debes llevar y qué revisar antes de pujar

Auction.com aún no muestra un precio de salida para la casa.

Lo que sí especifica es que, para pujar, se requieren fondos certificados en forma de cheques de caja, emitidos a nombre de la persona designada por el tribunal para conducir la venta.

El ganador debe pagar en ese momento el 10% del importe de su oferta.

Por ejemplo, si la puja ganadora fuera de $300,000, el depósito sería de $30,000.

La plataforma indica que para esta propiedad no se puede usar financiamiento convencional.

También señala que quienes entreguen los fondos y quienes figuren como beneficiarios de los cheques deben estar presentes y mostrar una identificación oficial vigente antes de que se acepte el pago.

La vivienda se ofrece en el estado en que se encuentra y no se permite visitar el interior antes del remate.

La ficha de Auction.com reúne documentos de referencia, entre ellos un informe preliminar del título.

Antes de fijar tu oferta máxima, revisa si existen gravámenes u otras cargas sobre la propiedad y considera los posibles gastos de reparación.

También conviene confirmar que la subasta sigue programada antes de trasladarte al Ayuntamiento de Islip.

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