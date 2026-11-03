Demócratas arrebatan a los republicanos el control del Senado de Estados Unidos

El Partido Demócrata recuperó el control del Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato del martes 3 de noviembre, con lo que puso fin al dominio republicano en el Congreso y limitó el margen de maniobra del presidente Donald Trump para los dos últimos años de su segundo mandato.

La victoria demócrata representa un revés para la administración Trump, que perderá el respaldo de la mayoría republicana en una de las dos cámaras legislativas. Con el nuevo equilibrio de fuerzas, los demócratas tendrán capacidad para bloquear las nominaciones presidenciales y mayores posibilidades de impulsar sus propias iniciativas legislativas.

La agencia The Associated Press informó que el resultado estuvo marcado por el descontento de los votantes ante el aumento del costo de vida, la guerra con Irán y las preocupaciones por la corrupción en el gobierno. La oposición consiguió victorias en estados tradicionalmente republicanos, lo que le permitió construir una mayoría en el Senado.

Entre los triunfos demócratas destacados figuran los de Josh Turek en Iowa, Adam Hamilton en Kansas, James Talarico en Texas, Annie Andrews en Carolina del Sur, Sherrod Brown en Ohio y Roy Cooper en Carolina del Norte.

También el senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección en Georgia al imponerse al republicano Mike Collins, mientras que Chris Pappas ganó la contienda por el Senado en Nuevo Hampshire frente al exsenador John Sununu.

Por el lado republicano, Ashley Moody obtuvo un escaño en Florida en una elección especial para completar el período de Marco Rubio, quien dejó el Senado tras incorporarse al gabinete de Trump como secretario de Estado. En Wyoming, Harriet Hageman ganó el puesto que ocupaba la senadora saliente Cynthia Lummis.

El avance también se extendió a la Cámara de Representantes. Noticias Telemundo proyectó que los demócratas obtendrán al menos 248 de los 435 escaños, por encima de los 218 necesarios para controlar esa instancia legislativa.

Antes de los comicios, los republicanos tenían 219 puestos y los demócratas 214.

De confirmarse esa proyección, el Partido Demócrata pasaría a controlar las dos cámaras del Congreso, lo que dejaría a Trump frente a un Legislativo con una mayoría opositora durante la segunda mitad de su presidencia.

“Trabajaremos con los demócratas”

Ante los resultados, Trump felicitó a los demócratas y manifestó su disposición a trabajar con ellos. En una conversación telefónica con Weijia Jiang, corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, expresó: “Mi mensaje es de felicitación a los demócratas, y espero trabajar con ustedes por el bien de nuestro país”.

En otra conversación transmitida por Politico, el mandatario reiteró que estaría dispuesto a negociar con la oposición, aunque advirtió que recurrirá a su poder de veto cuando considere que una iniciativa no favorece al país.

“Trabajaremos con los demócratas”, afirmó Trump. Al preguntársele cómo cambiaría su presidencia con el control demócrata del Congreso, respondió: “Se lo haré saber dentro de un año”.

El presidente también evitó comprometerse a respaldar la continuidad de Mike Johnson al frente de los republicanos en la Cámara de Representantes. Aunque reconoció que había hecho un buen trabajo, señaló que esa decisión corresponderá a los integrantes de su partido.

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