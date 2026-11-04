Rusia espera que Trump mantenga los esfuerzos de paz con Ucrania pese a su derrota electoral

El Kremlin espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga sus esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Ucrania pese a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, declaró este miércoles el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“El presidente Trump continúa en el poder, esperamos sinceramente que persista en sus esfuerzos pacificadores”, aseveró al canal de Telegram cercano al Kremlin Yunashev Live.

“Ya tenemos parte del trabajo adelantado, próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones a tres bandas (entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos), tenemos los exitosos esfuerzos humanitarios de Melania Trump, esperamos que todo eso continúe”, recordó.

Rusia sobre las políticas demócratas sobre su país

Preguntado por el periodista si el Congreso controlado por el partido Demócrata podría obstaculizar este proceso apuntó que “eso es un problema interno de Estados Unidos”.

El pasado lunes el propio Peskov ya argumentó que, fuera cual fuera el resultado de las elecciones legislativas en EE.UU., Trump seguiría en el cargo y por tanto seguiría decidiendo sobre las cuestiones internacionales.

“El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior”, destacó.

Triunfo inédito para los demócratas

A falta de completar el recuento, los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas claves como Texas, Ohio, Kansas o Carolina del Sur.

Trump dijo en una entrevista con The New York Times que aceptará los resultados y que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso.

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